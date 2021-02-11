Затримуються два рейси - з Єгипту і Туреччини.

Міжнародний аеропорт «Одеса» через туман змінив графік прийому і відправлення літаків.

Читайте такожСьогодні практично всю Україну засипле снігом, вночі вдарить сильний мороз (карта)Як повідомили в аеропорту, затримується очікувався вранці літак компанії Turkish Airlines зі Стамбула.

Також вже відомо, що прибуде із запізненням борт SkyUp із Шарм-еш-Шейха (Єгипет), посадка якого запланована на 13:10.

Розклад решти рейсів поки що залишається без зміни.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії й Африки.

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Автор: Лариса Козова