Верхівку дерева прикрашає різдвяна зірка, а на гілках висять понад кілометр світлових гірлянд.

Сьогодні, 18 грудня, у центрі Львова вже традиційно до Дня Святого Миколая засвітили ялинку. Досі це завжди було видовищно - зі сценою, музикою та виступами. Але сьогодні масового дійства не влаштували через карантинні обмеження.

Подробиці - у сюжеті ТСН.

Читайте такожЗ головної ялинки Києва зняли "відьомського" капелюха (фото)На вулицях Львова діють певні обмеження, але люди їх не дуже охоче виконують. Біля львівської ялинки завжди була велика сцена і масові гуляння, але зараз встановили малу сцену. Урочисте відкриття ялинки транслювали онлайн і просили людей не йти на святкування, але мало хто з містян прислухався.

Новорічна ялинка - пишна та яскрава. Її висота - 16 метрів. Красуня оздоблена лише світловими гірляндами довжиною понад кілометр. Вогники - біло-жовтих відтінків та теплих кольорів. Засвітили ялинку о 18:00 і вперше за багато років це зробив не мер Львова (Андрій Садовий хворіє на коронавірус). Урочисто відкрила ялинку дружина міського голови Катерина Садова.

"Якщо треба допомогти чоловікові - то я за, і сьогодні була моя допомога. Це дуже почесно, тому мені приємно, що прийшли львівяни та гості", - наголосила дружина мера Катерина Садова.

Біля ялинки зібралися близько сотні людей: кажуть, не могли пропустити такого свята, адже для багатьох це щорічна традиція. Цього разу ялинку привезли з Дрогобицького району. Вона коштувала 6 тисяч гривень. Дерево зрубали ще у понеділок, того ж дня встановили, а потім ще кілька днів чепурили. Біля ялинки на площі працює різдвяний ярмарок. Через карантинні обмеження він втричі менший, ніж завжди. Дерев’яні будиночки розташовані з дистанцією, а на полицях - лише товари львівських виробників.

Нагадаємо, що у Києві зимове містечко біля Офісу президента відкрите для відвідувачів. Більшість святкових локацій по всій країні розпочне працювати завтра, до Дня святого Миколая. А от біля Офісу президента зимове містечко відкрили сьогодні.

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Автор: УНІАН