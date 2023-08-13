Відпочиваючі часто прямують до чудового пляжу в Корнволі через його піщані береги та чисті води, але в цьому місці є більше, ніж здається на перший погляд.

Природа нагородила пляж в Корнволлі (Велика Британія) м'яким золотим піском, чистою водою, у якій можна купатися, і безліччю чудових місць для прогулянок поблизу. Тому він користується великим успіхом серед британців

Однак, незважаючи на те, що Кренток-Біч популярний, багато туристів навіть не підозрюють, що тут є кілька прихованих печер з інтригуючими секретами, пише Mirror. Маленькі печери заховані серед скель, тому їх легко не помітити, якщо не знати, як їх шукати, не кажучи вже про те, що вони доступні тільки під час відливу.

На тих, хто в курсі, очікує місцева легенда. Це тому, що на стінах вигравірувані малюнки, включаючи коня, крупний план жіночого обличчя та вірш про кохання, який говорить: "Не затьмарюй моє обличчя, дозволяючи мені бути в безпеці в цій самотній печері біля моря, нехай дикі хвилі навколо мене ревуть, цілуючи мої губи назавжди".

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Ніхто не знає, хто стоїть за старовинними різьбленнями, але місцева легенда говорить, що це робота закоханого чоловіка, чиє серце було розбите після того, як його кохана потонула в морі. Легенда свідчить, що жінка з різьблення та її кінь ішли вздовж пляжу Кранток, але були заблоковані, коли почався приплив, врешті-решт їх віднесло бурхливим морем, і їх більше ніхто не бачив.

Вважається, що її засмучений чоловік, відомий серед місцевих жителів як Джозеф Пратер, викарбував вірш і малюнки, аби вшанувати пам'ять коханої, і неодноразово повертався до печер, щоб відчути себе поруч із нею.

Хоча це сумна історія, вона також є серйозним попередженням для всіх, хто хоче відвідати це місце; відвідуйте його під час відливу і, якщо можете, заручіться допомогою місцевих гідів, які часто знають найбезпечніші та найшвидші маршрути. Якщо ви все ж вирішили відвідати його, не рекомендується йти одному - і обов'язково перевірте час припливів.

Цього літа Національний фонд попередив відпочиваючих у зв'язку з дощовою погодою. У заяві організація зазначила: "Через недавню погоду та весняні припливи ми просимо відвідувачів бути особливо обережними в районі дюнної системи на пляжі Кранток. Будь ласка, тримайтеся подалі від основи піщаних скель і не дозволяйте дітям грати поруч з ними".

На сайті Tripadvisor відвідувачі похвалили прекрасний пляж, але твердо попередили інших про припливи та відливи.

Інші новини туризму

Як повідомляв УНІАН, раніше на одному з найпопулярніших курортів Іспанії вводять для туристів штраф у розмірі 900 євро, якщо їх спіймають, коли вони стрибають з причалу в море. Тепер відпочиваючі ризикують не тільки своїм здоров'ям, але і фінансовими втратами.

В інших регіонах Іспанії почали боротися з іншою проблемою - відпочивальниками, які з самого ранку приходять на пляж, "бронюють" собі кращі місця, залишаючи на них рушники та інші речі, а потім йдуть на кілька годин у своїх справах. За таке свинство іспанська влада вирішила карати туристів грошовим штрафом.

А в Каталонії виникла інша проблема: нудисти незадоволені поведінкою відпочиваючих, які приходять на нудистські пляжі в одязі. Через це нудисти почали відчувати себе некомфортно. Більш того, такі "зальотні" гості активно фотографують нудистські пляжі і, відповідно, відпочиваючих, а потім поширюють ці фото.

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