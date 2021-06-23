Придбати квитки можна лише онлайн, а відвідати захід - тільки в часовий проміжок, зазначений на квитку.

Після двох років перерви у Києві в музейному комплексі "Мистецький арсенал" на вулиці Лаврській стартував 10-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".

Як зазначається на сайті заходу, через пандемію COVID-19 фестиваль перенесли на 23-27 червня 2021 року, він відбуватиметься у гібридному форматі.

Тема 10-го "Книжкового Арсеналу" - "Оптимісти скептики". Програма складається з офлайн- та онлайн-заходів, заходів для дітей та підлітків, спеціальної кураторської програми книжкового дизайну, музичних та інших тематичних програм.

Також спеціальну письменницьку програму "Вголос. Про себе" планує представити український поет, прозаїк, перекладач та громадський активіст Сергій Жадан.

Читайте такожАнатомія Книжкового Арсеналу. Фестиваль для розумних, який не можна пропуститиОкрім того, у програмі фестивалю на 2021 рік - відомі українські автори: Тарас Прохасько, Юрко Іздрик, Катерина Бабкіна, Юрій та Софія Андруховичі, Іван Малкович, Оксана Забужко, Ірина Цілик та інші.

У рамках фестивалю також проведуть професійну онлайн-програму для видавців та літературних агентів "Література на експорт", підіб'ють підсумки проекту Book Pitch та конкурсу "Найкращий книжковий дизайн".

Як зазначає ТСН, свої книжкові новинки на фестивалі продаватимуть майже 250 українських видавництв.

Придбати квитки можна лише онлайн, а відвідати захід - лише в часовий проміжок, зазначений на квитку. При цьому пенсіонери, ветерани та діти до 12 років мають змогу потрапити на "Книжковий Арсенал" безкоштовно.

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Автор: Катерина Комолова