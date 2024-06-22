Заборона набуде чинності через 5 років. Місцева влада пояснила, для чого це потрібно.

Влада Барселони боротиметься з нестачею житла за допомогою заборони здавати квартири туристам. Цей захід покликаний дати можливість молоді та людям із середнім достатком жити в місті.

У Барселоні дедалі важче винайняти житло місцевим, через те, що щороку в місто приїжджає близько 7 млн туристів, основна маса яких зупиняється саме в орендованих квартирах, пише Bild. "З 2029 року в Барселоні не буде квартир для відпочинку в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні. Це дасть нам змогу вивести 10 тис. квартир для відпочинку на ринок оренди або продажу", - прокоментував рішення мер міста Жауме Колбоні.

Тільки за останні 10 років оренда за житло в Барселоні зросла на 70%, ціни на купівлю квартир збільшилися приблизно на 40%. "Ми не можемо допустити, щоб молоді люди, які хочуть покинути батьківську домівку, були змушені виїхати з Барселони", - заявив Колбоні.

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Туризм в Іспанії

У курортних містах уже кілька років спостерігається зростання невдоволення масовим туризмом. Через це в Барселоні, на Майорці та Канарських островах відбулися масштабні акції протесту.

Іспанці звинувачують туристів у зростанні цін, руйнуванні довкілля, заторах, а також у тому, що через них місцеві жителі не можуть знайти доступне житло.

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