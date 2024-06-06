Самі туристи вважають це не справедливим, оскільки вони під час відпочинку залишають у місті багато грошей.

Мер Пальма-де-Майорки Хайме Мартінес оголосить війну масовому туризму. Він має намір обмежити кількість орендованих автомобілів, круїзних лайнерів і квартир для відпочинку на іспанському курорті.

Також міський голова хоче зобов'язати заклади, чиї гості влаштовують безлад, платити підвищені штрафи, пише Bild. Радикальні заходи Мартінеса зустріли сильний опір міської ради. Там його план з виживання туристів назвали "наспіх вигаданими заборонами".

"Деякі заходи доречні, а деякі сильно перебільшені. Коли йдеться про обмеження нових квартир для відпочинку, я згоден, тому що острів дійсно переповнений", - прокоментував виданню керуючий готелем Hostal Playa de Palma Марко Гюльпен.

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Зі свого боку туристи нагадали місцевій владі, що залишають під час відпочинку багато грошей. "Я можу зрозуміти жителів острова: ми повинні адаптуватися до їхніх умов. Але вони також мають пам'ятати, що їхня економіка залежить від туризму. Я була б рада, якби стільки людей приїжджало в моє місто", - поділилася думкою туристка Мірі Керн.

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Наприкінці травня внаслідок обвалення будівлі ресторану на пляжі популярного іспанського курорту Майорказагинуло четверо людей, ще щонайменше 16 дістали поранення, зокрема "дуже серйозні".

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