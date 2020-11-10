Польоти в Доху здійснюватимуться чотири рази на тиждень

Авіакомпанія Qatar Airways має намір відновити польоти до України з 18 грудня.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Читайте такожГлава Qatar Airways вважає марним дотримання дистанції в літаках

До 4 січня 2021 року рейси з аеропорту Бориспіль в аеропорт Хамад (Доха) будуть виконуватися щосереди, щоп'ятниці та щосуботи, з 4 січня — додатково щопонеділка.

Польоти здійснюватимуться на літаках Airbus A320 з бізнес-класом на 12 місць та економ-класом на 132 місця.

Qatar Airways запустила регулярний рейс Доха-Київ з 28 серпня 2017 року і перервала його виконання після обмеження польотів навесні 2020 року.

Відновлення маршрутів

7 травня 2020 року в Qatar Airways оприлюднили план відновлення маршрутів, які були скасовані через пандемію.

У травні авіакомпанія планувала виконувати польоти за 53 напрямками, і червні розширити мережу до 80 маршрутів до Європи, Америки, Африки, Азії та Австралії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН