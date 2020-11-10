Авіакомпанія Qatar Airways має намір відновити польоти до України з 18 грудня.
Про це повідомили у прес-службі компанії.
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До 4 січня 2021 року рейси з аеропорту Бориспіль в аеропорт Хамад (Доха) будуть виконуватися щосереди, щоп'ятниці та щосуботи, з 4 січня — додатково щопонеділка.
Польоти здійснюватимуться на літаках Airbus A320 з бізнес-класом на 12 місць та економ-класом на 132 місця.
Qatar Airways запустила регулярний рейс Доха-Київ з 28 серпня 2017 року і перервала його виконання після обмеження польотів навесні 2020 року.
Відновлення маршрутів
7 травня 2020 року в Qatar Airways оприлюднили план відновлення маршрутів, які були скасовані через пандемію.
У травні авіакомпанія планувала виконувати польоти за 53 напрямками, і червні розширити мережу до 80 маршрутів до Європи, Америки, Африки, Азії та Австралії.
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