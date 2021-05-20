Туристи повинні бути вакциновані препаратом, схваленим європейським регулятором або ВООЗ.

Рада Європейського союзу затвердила рекомендації Єврокомісії щодо послаблення обмежень на в’їзд вакцинованих громадян з третіх країн через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС.

Йдеться про безперешкодний в’їзд для вакцинованих туристів з країн, котрі не входять до блоку.

Читайте такожШрі-Ланка закривається для іноземних туристівДержави-члени ЄС можуть скасувати обмеження на неосновні поїздки для громадян з «третіх країн», котрі отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, схваленою EMA чи ВООЗ для екстреного застосування, щонайменше за 14 днів до прибуття.

Для зняття цих обмежень держави-члени повинні враховувати взаємність у кожному конкретному випадку.

Для скасування обмежень на необов’язкові подорожі для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів не має перевищувати 75, раніше цей показник становив 25 випадків. Список країн буде оголошений пізніше.

Також Рада ЄС схвалила критерії, за якими усім мандрівникам з третіх країн дозволять в’їжджати на територію блоку незалежно від проходження вакцинації.

Для скасування обмежень на необов’язкові подорожі для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів не має перевищувати 75, раніше цей показник становив 25 випадків. Список країн буде оголошений пізніше.

До уваги братимуть прогрес у вакцинації населення в країнах і поширення нових штамів коронавірусу.

Рада ЄС рекомендувала запровадження так званого «механізму екстреного гальмування», яке дає можливість європейським країнам у терміновому порядку обмежити в’їзд з третьої країни чи регіону у випадку раптового погіршення COVID-ситуації.

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Автор: Яна Ставська