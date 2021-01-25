SkyUp здійснить рейси за маршрутом Київ-Ташкент 4, 11, 18 і 25 лютого 2021 року.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в лютому здійснить кілька нерегулярних рейсів з Києва до Ташкенту (Узбекистан) і назад.

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Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Зокрема, SkyUp здійснить рейси 4, 11, 18, 25 лютого.

Прес-служба також повідомила, що з 25 грудня 2020 року для в'їзду в Узбекистан з України потрібен негативний ПЛР-тест. Зробити його треба не пізніше ніж за 72 години до вильоту і пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію. Також обов'язково треба пройти експрес-тестування на відсутність коронавірусної інфекції за свій рахунок в аеропорту Ташкента.

Відзначається, що для в'їзду в Україну не потрібно самоізолюватися або здавати ПЛР-тест, якщо ви летите з країни «зеленої» зони. При собі потрібно мати страховий поліс, що передбачає лікування від коронавірусу.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія SkyUp Airlines в грудні-січні вже виконувала нерегулярні рейси з Києва в Ташкент і назад.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець