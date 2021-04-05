Тепер українські туристи зможуть швидше добиратися до готелів, розташованих в курортному регіоні Аланії.

Україна і Туреччина домовилися про розширення авіасполучення між країнами і додали 112 частот на тиждень, які можуть використовувати авіакомпанії обох країн.

Читайте такожНовому українському лоукосту дозволили літати за 29 маршрутами (список)Розширення авіасполучення провели шляхом обміну листами між регуляторами обох країн. Нові домовленості дозволяють авіакомпаніям відкрити регулярні рейси з міста Газіпаша в провінції Анталья в Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Львів, Херсон, Миколаїв, Вінницю, Чернівці, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Частота польотів з Києва в Газіпашу (знаходиться недалеко від Аланії) може становити до 14 рейсів на тиждень для кожної зі сторін, з регіональних аеропортів України — по 7 рейсів на тиждень, передає avianews.com з посиланням на Директорат цивільної авіації Туреччини.

Також в Угоду формально внесені Донецьк, Сімферополь і Севастополь, проте польоти сюди не можуть виконуватися. У Донецьку аеропорт зруйнований в ході бойових дій в 2014-2015 роках. Аеропорти Севастополя і Сімферополя закриті Україною для авіасполучення.

У рамках нинішньої лібералізації Україна і Туреччина також домовилися збільшити квоту на маршруті Київ-Бодрум вдвічі - з семи до 14 рейсів на тиждень.

Новими можливостями вже скористалися авіакомпанії МАУ і SkyUp. Перша отримала права на польоти на лінії Київ-Газіпаша з частотою чотири рази на тиждень і розширила право на польоти з Києва в Бодрум з трьох до семи рейсів на тиждень. SkyUp отримав дозвіл на польоти з Києва в Бодрум з частотою до трьох разів на тиждень.

З урахуванням змін авіакомпанії можуть виконувати регулярні рейси між наступними парами міст

в Україні:

Київ

Дніпро

Одеса

Харків

Львів

Херсон

Миколаїв

Вінниця

Чернівці

Івано-Франківськ

Запоріжжя

у Туреччині:

Стамбул

Анкара

Ізмір

Бодрум

Даламан

Бурса

Адана

Газіпаша

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Автор: Ірина Погоріла