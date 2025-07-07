Серед туристів тут поширився небезпечний тренд: годувати бурих ведмедів.

У румунських Карпатах на італійського туриста напав бурий ведмідь, коли той спробував погодувати тварину з рук. У результаті, любитель дикої природи загинув.

Як повідомляє Bild, судячи зі знімків у телефоні туриста - у нього було захоплення - підходити близько до диких тварин.

У фатальному випадку 48-річний Омар їхав на мотоциклі Трансфегегерашським шосе - мальовничою гірською дорогою в Румунії. Серед туристів тут поширився небезпечний тренд: годувати бурих ведмедів.

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За даними слідства, всупереч знакам на трасі, що забороняють годувати ведмедів, чоловік зупинився якраз перед одним із них, зліз із мотоцикла і запропонував ведмедю їжу.

"На телефоні було також знайдено фотографії, зроблені перед самим нападом. Ведмідь усе ближче і ближче. Це великі плани", - розповів Арманд Кірілою з лісової служби.

Свідки розповіли, що ведмідь потягнув тіло чоловіка в ліс після нападу, і водії, які стали очевидцями, викликали екстрені служби. На місце події прибули частково озброєні рятувальники, але іноземний турист уже був мертвий.

Зазначається, що цей самий ведмідь також намагався напасти і на рятувальників, тому його довелося застрелити.

За попередніми даними, це була ведмедиця, яка захищала своїх ведмежат.

За даними влади, у цьому районі мешкає понад сотня бурих ведмедів. Тільки за останній місяць вони напали на трьох туристів під час забороненого годування.

Напади ведмеді на туристів

Влітку минулого року в Румунії на популярному гірському маршруті ведмідь убив 19-річну туристку. Тварина схопила дівчину за ногу і потягла в ліс. Потім ведмідь стягнув її зі стежки і жбурнув у 120-метрову долину.

Зараз у Румунії мешкає найбільша популяція бурих ведмедів у Європі. Різке збільшення популяції бурих ведмедів у країні пов'язали із забороною трофейного полювання у 2016 році.

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