Ця прибережна перлина - ідеальне місце для літнього відпочинку без натовпів туристів.

Дедалі більше туристів шукають тихіші та менш відвідувані міста та селища, в яких можна насолодитися найкращим відпочинком в улюблених країнах.

Іспанія, яка є популярним місцем для відпочивальників, проте не до всіх її перлин дістався масовий туризм. Одна з перлин знаходиться на узбережжі Коста-Бланка, яка пропонує ідеальне поєднання іспанських традицій та природних красот, пише Express.

Це Денія - приморське місто на сході Іспанії, і на відміну від інших курортів, воно не переповнене туристами.

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Це приголомшливе місто може багато чого запропонувати туристам, уздовж його 20-кілометрової берегової лінії розташовані прекрасні піщані пляжі в північній частині, а на півдні - круті скелі.

Пляж Лес-Девесес - найширший у місті, він також розташований найдальше від міської зони, ідеально підходить для тих, хто любить тишу і спокій. До того ж це один із найпопулярніших пляжів із рейтингом 4,1 на TripAdvisor.

"Цей пляж найкрасивіший, пісок нагадує про Карибський острів, він такий білий і м'який. Це фантастичне місце для "прогулянки пляжем", а наприкінці прогулянки ви можете пообідати, випити кави або пива в Лос-Баньйосі, і вид просто приголомшливий", - поділився враженнями один відвідувач на туристичному сайті.

Інший написав: "Довгий пляж, безкоштовний, з білим піском і чистою водою. На щастя, немає водоростей, на відміну від інших. Для мене це найкращий пляж біля Денії".

Видання зазначило, що в місті також є захопливі пам'ятки, включно з церквою Асунсьйон 18 століття та мерією, яка може похизуватися двома меморіальними дошками з давнього храму римської богині Діани.

Історичний центр Денії та Старе місто відображають чудову стародавню історію, а також є домівкою для чарівної головної вулиці, що складається з крамниць одягу, кав'ярень та невеликих кондитерських.

Раніше УНІАН.Туризм писав, де краще відпочити в Іспанії цього літа. Це місто славиться дуже смачною їжею і казковими пляжами.

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