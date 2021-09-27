Самоізоляцію ввели лише для деяких категорій подорожувальників.

Через триваючу пандемію коронавірусу влада Румунії зобов'язала багатьох в'їжджаючих до країни дотримуватися 14-денного домашнього карантину, незалежно від країни їх прибуття.

Про це повідомляє прес-служба українського посольства в Румунії.

Від виконання дії вимоги звільняються деякі категорії мандрівників:

ті, хто прибуває з країн Євросоюзу, Європейської економічної зони або Швейцарії;

вакциновані від COVID-19 визнаними в ЄС препаратами (за умови, що після завершення курсу вакцинації пройшло не менше 10 днів);

ті, хто проїжджає через Румунію транзитом (за умови виїзду з країни протягом 24 годин);

ті, хто залишить територію країни протягом 72 годин (необхідний сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR, отриманий не більш ніж за 72 години до посадки на автобус або в'їзду на власному авто);

ті, хто перехворів на коронавірусну інфекцію протягом 180 днів до в'їзду;

діти віком до 16 років, однак у віці від 6 до 16 років знадобиться надати сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR;

учні або ті, хто вступає до навчальних закладів Румунії (необхідне документальне підтвердження);

передані за прискореною процедурою реадмісії;

транскордонні працівники, що в'їжджають до Румунії з Угорщини, Болгарії, Сербії, України, Молдови та громадяни Румунії, представники економічних операторів зазначених країн (знадобиться підтвердження договірних відносин з відповідними економічними операторами);

учасники спортивних змагань (необхідний сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR, отриманий не більш ніж за 72 години до посадки на автобус або в'їзду на власному авто);

Дипломати підкреслили, що в Румунію можливий в'їзд тільки за COVID-сертифікатами, що відповідають затвердженим в Україні стандартам.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця влада Румунії прийняла рішення про необхідність введення бустерних доз вакцини від COVID-19.

Автор: Станіслав Кожемякін