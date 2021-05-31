Україна в Бухаресті зіграє проти Австрії та Північної Македонії.

Уряд Румунії опублікував умови для вболівальників, які хочуть відвідати поєдинки чемпіонату Європи з футболу в Бухаресті. Нагадаємо, що там команда Андрія Шевченка проведе дві гри.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З першого червня для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон.

Іноземці, які планують їхати до Бухаресту під час Євро-2020, зобов'язані мати з собою:

- паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію), або

- довідку про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію), або

- негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію.

Варто зазначити, що ці правила розповсюджуються на вболівальників, які планують їхати саме на турнір і планують перебувати у Бухаресті не більше 72 годин.

Іноземці, які приїдуть із червоної зони й не залишать територію Румунії протягом трьох днів, на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну. До "червоних" країн відносять ті, де протягом останніх 14 днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1000 жителів.

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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі й два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також пропустять турнір Віталій Буяльський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка.

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Автор: Артем Будрін