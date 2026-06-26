Ryanair змінила правила бронювання: сім'ї зможуть заощадити, але є нюанс

У компанії заявили, що сім'ям, можливо, доведеться чекати завершення реєстрації, щоб дізнатися про свої місця.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про негайну зміну політики розсадження пасажирів, яка безпосередньо стосуватиметься сімей, що подорожують із дітьми. Як пише Express, відтепер дорослі пасажири, які летять разом із дітьми та не бронюють місця заздалегідь, отримуватимуть безкоштовне випадково призначене місце. Про те, де вони сидітимуть, пасажири дізнаються після проходження онлайн-реєстрації на рейс.

Нова політика дозволить батькам заощадити на оплаті місць у салоні літака. Водночас пасажирам, які скористаються безкоштовним випадковим розсадженням, найімовірніше, дістануться місця в задній частині літака, оскільки передні ряди зазвичай бронюють першими.

Ті ж, хто хоче сидіти поруч із дітьми ближче до носової частини літака, як і раніше, повинні будуть заплатити за вибір місць.

Відео дня

У Ryanair заявили, що ця зміна приведе політику авіакомпанії щодо сімей у відповідність до практики більшості інших європейських перевізників.

"Це невелике коригування нашої політики щодо сімейного розсадження узгодить її з правилами більшості авіакомпаній ЄС і відповідає бажанню європейських регуляторів. Для Ryanair зміни не матимуть впливу на доходи, а сім'ї й надалі заощаджуватимуть мільярди євро, обираючи авіакомпанію з найнижчими тарифами в Європі", – йдеться в заяві перевізника.

Зміни відбулися після розслідування

Оголошення Ryanair пролунало через два тижні після того, як Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) розпочало розслідування щодо авіакомпанії.

Регулятор перевіряє, чи не порушує перевізник законодавство про захист прав споживачів, стягуючи плату з батьків, які хочуть сидіти поруч зі своїми дітьми під час польоту.

Раніше Ryanair вимагала від дорослих, які подорожують із дітьми віком від двох до 11 років, оплачувати так зване обов'язкове сімейне місце. Після цього дітям безкоштовно виділяли місця поруч або неподалік від батьків.

За даними CMA, вартість такого бронювання зазвичай становила близько 8 фунтів стерлінгів за кожен сегмент польоту.

При цьому діти до двох років, як і раніше, повинні перебувати на руках у батьків, а бронювання місць для інших пасажирів залишається добровільним.

У CMA зазначають, що перевіряють, чи не перекладає Ryanair на батьків витрати, пов'язані з виконанням вимог авіаційних правил щодо безпеки дітей та пасажирів з інвалідністю.

Британський регулятор також наголосив, що Ryanair є єдиною великою авіакомпанією, яка виконує рейси з Великої Британії та стягує окрему плату за таку послугу. Інші перевізники або автоматично розсаджують дітей поруч із батьками ще під час бронювання, або роблять це без необхідності оплачувати місце для дорослого.

Що кажуть у Ryanair

У компанії наполягають, що їхня багаторічна політика повністю відповідає чинному законодавству.

Представник авіакомпанії заявив, що Ryanair не бере плату за розміщення дітей поруч із батьками чи іншими супроводжуючими дорослими.

За його словами, якщо дорослий оплачує одне зарезервоване місце, він може безкоштовно вибрати місця поруч ще для чотирьох дітей, які подорожують у тому самому бронюванні. Таким чином сім'я сплачує лише за одне доросле місце за зниженою ціною, а чотири дитячі місця резервуються безкоштовно.

У компанії також зазначили, що така система давала сім'ям впевненість у розсадженні ще на етапі бронювання і була не менш важливою перевагою, ніж низькі тарифи Ryanair.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі традиційно різко висловився щодо британського регулятора, звинувативши CMA у тому, що він "не захищає інтереси споживачів".

Водночас він визнав, що компанія змушена змінити правила.

"Ми неохоче переходимо на цей галузевий стандарт, оскільки не хочемо витрачати час на пояснення регуляторам, наскільки вони помиляються щодо того, що дійсно відповідає інтересам споживачів у Великій Британії та Європі. За новою політикою сім'ям, можливо, доведеться чекати завершення реєстрації, щоб дізнатися про свої місця, і вони частіше сидітимуть у задній частині літака. Зате CMA зможе заявити, що зробило щось корисне для споживачів, хоча більшість пасажирів навряд чи помітить різницю", – сказав О'Лірі.

Інші новини про авіаперельоти

Нагадаємо, раніше Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) розпочало перевірку щодо збору у розмірі £8 за рейс, що може розглядатися як несправедлива умова договору відповідно до законодавства про захист прав споживачів. Зокрема, діти віком від 2 до 11 років повинні сидіти щонайменше з одним із батьків. Регулятор заявив, що Ryanair є єдиною великою авіакомпанією, яка виконує рейси з Великої Британії і яка застосовує таку додаткову плату.

Вас також можуть зацікавити новини: