Відомий лоукостер встряг у скандал через плату за місця поруч із дітьми

За даними регулятора, це єдина велика авіакомпанія, яка виконує рейси з Великої Британії та застосовує таку додаткову плату.

Ірландський лоукостер Ryanair опинився під розслідуванням британського регулятора з питань конкуренції через політику стягнення плати з батьків за можливість сидіти поруч із дітьми, повідомляє Sky News.

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) розпочало перевірку щодо збору у розмірі £8 за рейс, що, за даними відомства, може розглядатися як несправедлива умова договору відповідно до законодавства про захист прав споживачів.

Згідно з умовами авіакомпанії, діти віком від 2 до 11 років повинні сидіти щонайменше з одним із батьків. Регулятор зазначає, що, за його даними, Ryanair є єдиною великою авіакомпанією, яка виконує рейси з Великої Британії і яка застосовує таку додаткову плату. Окремо розглядається питання, чи не є ця практика прикладом так званого drip pricing – коли повна вартість послуги не відображається одразу, а додаткові платежі додаються під час оформлення бронювання.

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У Великій Британії така практика є незаконною: компанії зобов’язані одразу показувати повну ціну з усіма обов’язковими зборами, щоб споживач міг коректно порівнювати пропозиції.

У CMA також зазначили, що плата за вибір місць застосовується не на всіх рейсах, а в окремих випадках батьки можуть безкоштовно сидіти поруч із дітьми.

Позиція Ryanair

В авіакомпанії назвали розслідування "безпідставним".

"Політика Ryanair щодо розсадження сімей повністю відповідає всім чинним законам і регуляціям та дозволяє економити гроші сім’ям", – заявив представник компанії.

Він також додав, що Ryanair не стягує окрему плату саме за посадку дитини поруч із батьками. За його словами, як і інші дорослі пасажири, які обирають конкретні місця, дорослі, що подорожують із дітьми, сплачують стандартний збір за резервування місця, але можуть безкоштовно обрати місця поруч для до чотирьох дітей у межах одного бронювання.

Що далі

У CMA наголошують, що розслідування перебуває на початковому етапі, і остаточних висновків поки не зроблено.

Подальший розвиток справи залежатиме від зібраних доказів. Результатом може стати встановлення порушень, запровадження обмежень або закриття справи без подальших дій.

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