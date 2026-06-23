Пасажири Ryanair знайшли в літаках 'секретний бізнес-клас': що приховує 29-й ряд

Попри очевидний гумористичний характер відео, деякі люди повірили в існування "секретної" розетки.

Пасажири Ryanair стверджують, що знайшли на літаках лоукостера своєрідний "секретний бізнес-клас" із додатковими перевагами, про які багато хто навіть не здогадується. Як пише The Mirror, ті, хто хоча б раз літав рейсами Ryanair, добре знають: авіакомпанія відмовляється від багатьох звичних для пасажирів зручностей, щоб утримувати ціни на квитки якомога нижчими.

Зокрема, у літаках передбачено менше простору для ніг, аби вмістити більше крісел, а за вибір місця чи додатковий багаж доводиться доплачувати. Попри це, пасажири регулярно просять перевізника запровадити додаткові послуги, які зробили б перельоти комфортнішими.

У відповідь Ryanair нерідко жартує в соцмережах, натякаючи на "оновлення" або преміальні сервіси, після чого зізнається, що не має наміру впроваджувати їх насправді.

Відео дня

"Секретний бізнес-клас" у 29-му ряду

Нещодавно авіакомпанія опублікувала відео однієї з пасажирок, яка заявила, що певний ряд у літаках Ryanair є справжнім "секретним бізнес-класом", оскільки має особливість, якої немає в інших місцях.

"Усі знають, що лише місця в 29-му ряду Ryanair оснащені власною розеткою", – сказала жінка у ролику, демонструючи, як вставляє зарядний пристрій у нібито електричну розетку, розташовану позаду відкидного столика.

Втім, користувачі швидко звернули увагу, що ця "розетка" підозріло нагадує звичайну наклейку.

Сам перевізник вирішив продовжити розіграш і зняв відео-відповідь.

"Це наш бізнес-клас. Там ще й фонтан є", – пожартували представники компанії.

До повідомлення вони додали відредаговане фото салону літака, на якому між рядами крісел красувався великий декоративний фонтан.

Чи є в літаках Ryanair справжні розетки

Ні. Літаки Ryanair не обладнані електричними розетками для пасажирів, а також не мають USB-портів чи інших вбудованих засобів заряджання пристроїв.

Причина проста: флот авіакомпанії повністю адаптований під бюджетні перевезення, де пріоритетом є мінімізація витрат.

Перевізник рекомендує пасажирам заряджати всі пристрої ще до посадки на рейс. Крім того, дозволяється брати із собою павербанки та запасні літієві акумулятори в ручній поклажі.

Однак є певні обмеження: ємність батарей і павербанків не повинна перевищувати 100 Вт·год (Wh). Також їх необхідно тримати при собі або в невеликій сумці, розміщеній під кріслом попереду.

Не всі зрозуміли жарт

Попри очевидний гумористичний характер відео, деякі користувачі все ж повірили в існування "секретної" розетки.

"Не може бути! Я сидів у 29-му ряду і навіть не перевірив", – написав один із коментаторів.

"Минулого тижня двічі летів у 29-му ряду. Це справді топовий рівень", – пожартував інший користувач.

Третій додав: "Неймовірно, це вперше в історії, коли Ryanair нас послухала".

Втім, знайшлися й ті, хто одразу викрив жарт.

"Та це ж звичайна наліпка", – зазначив один із глядачів.

Деякі пасажири навіть запропонували власні версії того, який ряд можна вважати справжнім "бізнес-класом" Ryanair.

"У 36-му ряду більше місця для ніг, а ще там працює привітний і готовий допомогти персонал", – написав один із користувачів, натякаючи на те, що цей ряд розташований поруч із бортпровідниками в хвостовій частині літака.

Грецький острів перетворився на "одну довгу чергу до туалету"

Нагадаємо, що знавці розповіли про приголомшливий грецький острів, який перетворився на "довгу чергу до туалету". Зокрема, авторка контенту про подорожі Мамбо Італіано опублікувала відеозапис, на якому видно, як безліч чоловіків, жінок і дітей шикуються в черги, що тягнуться вулицями, у популярному місці для фотосесій.

Відео зроблено в Ої на острові Санторіні, розташованому в південній частині Егейського моря - приблизно за 200 кілометрів від материкової Греції. Як пояснила авторка, тренди в соцмережах перетворили найкрасивіші місця світу на черги до туалету на концерті, де всі годинами чекають, щоб зробити одну й ту саму фотографію.

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