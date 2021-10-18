Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії запустив новий проект The Rig ("Бурова вишка"), в рамках якого в Перській затоці з'явиться нова туристична зона.
Про це заявила прес-служба фонду.
The Rig - це буде розважальний об'єкт,на який перебудують одну з вже існуючих нафтових вишок. Він включатиме три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів.
Крім того, аби завдати мінімум шкоди довкіллю, проект відповідатиме провідним світовим екологічним стандартам.
Площа такого об'єкта складе 150 тис. кв. м.
Читайте такожСаудівська Аравія з 1 серпня відкриває кордони для щеплених туристів"Бурова вишка" була розроблена в рамках стратегії Саудівської Аравії на 2021-2025 роки зі впровадження інноваційних ідей для збільшення числа місцевих, регіональних і міжнародних туристів.
"Цей проект являє собою унікальну туристичну пам'ятку, яка, як очікується, приверне туристів з усього світу, але при цьому буде користуватися особливою популярністю серед громадян і жителів країн Перської затоки", - розраховують в саудівському фонді.
Раніше УНІАН повідомляв про плани саудівської влади побудувати в королівстві лінійне місто без машин, доріг і викидів вуглецю.