Комплекс The Rig включатиме три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії запустив новий проект The Rig ("Бурова вишка"), в рамках якого в Перській затоці з'явиться нова туристична зона.

Про це заявила прес-служба фонду.

The Rig - це буде розважальний об'єкт,на який перебудують одну з вже існуючих нафтових вишок. Він включатиме три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів.

Крім того, аби завдати мінімум шкоди довкіллю, проект відповідатиме провідним світовим екологічним стандартам.

Площа такого об'єкта складе 150 тис. кв. м.

Читайте такожСаудівська Аравія з 1 серпня відкриває кордони для щеплених туристів"Бурова вишка" була розроблена в рамках стратегії Саудівської Аравії на 2021-2025 роки зі впровадження інноваційних ідей для збільшення числа місцевих, регіональних і міжнародних туристів.

"Цей проект являє собою унікальну туристичну пам'ятку, яка, як очікується, приверне туристів з усього світу, але при цьому буде користуватися особливою популярністю серед громадян і жителів країн Перської затоки", - розраховують в саудівському фонді.

Раніше УНІАН повідомляв про плани саудівської влади побудувати в королівстві лінійне місто без машин, доріг і викидів вуглецю.

Автор: Станіслав Кожемякін