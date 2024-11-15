Обидва села знаходяться у західній частині України - в Карпатах.

Два українських села – Урич на Львівщині та Ворохта на Івано-Франківщині - увійшли до переліку "Найкращих туристичних сіл" 2024 року за версією Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

На сайті проекту The Best Tourism Villages вже з’явилися окремі сторінки обох українських сіл-фігурантів цьогорічного рейтингу.

"Розташоване серед приголомшливих ландшафтів Львівської області, Урич – це чарівне село, яке втілює багату культурну спадщину України. Оточений величними Карпатами та пишними лісами Національного природного парку "Сколівські Бескиди", Урич пропонує відвідувачам унікальний погляд у минуле. Село відоме залишками фортеці Тустань – чудової дерев’яної кам’яної споруди ХІІІ-ХVІ століть, яка є свідченням історичного значення краю. Урич також знаходиться в етнографічному районі Бойківщини, де дбайливо зберігаються традиційні звичаї, діалекти, ремесла", – йдеться в описі Урича.

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Зазначається, что село Урич щороку відвідують тисячі туристів.

"Ворохта – мальовничий гірський курорт, розташований в Українських Карпатах на висоті 850 метрів над рівнем моря. Розташоване вздовж незайманої річки Прут в оточенні величних гір і пишних лісів, це чарівне селище пропонує багате природне середовище, яке сприяє здоров’ю та гарному самопочуттю завдяки багатому на вітамін D клімату", – йдеться про село Ворохта.

Наразі до рейтингу The Best Tourism Villages входить 254 селища з різних куточків світу.

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