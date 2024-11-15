Державіаційна служба розглядає можливість поетапного і обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації.

Старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що Україна попри війну може відкрити перший аеропорт у Львові наступного року та відновити авіасполучення, повідомляє Reuters.

За словами брокера, Київ вже майже рік веде переговори з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення деяких авіаперевезень.

"Якщо регулятори погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення", - зазначив Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

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Державна авіаційна служба в письмовому коментарі повідомила, що розглядає можливість поетапного і обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації "за умови оцінки ризиків і зниження їх до прийнятного рівня, а також впровадження додаткових заходів безпеки". При цьому служба не вказала жодних часових рамок.

Еллісон відмітив, що забезпечення безпеки повітряного простору є першочерговим завданням, і навколо цього питання було проведено велику роботу, але деталей він не уточнив.

Зазначається, що Львівська область, що межує з Польщею, рідко потрапляє під російські удари порівняно з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру і обстрілювали її безпілотниками та ракетами. Аеропорт Львова ім. Данила Галицького має два термінали і до війни міг обслуговувати до 3 тисячі пасажирів на годину.

Страхова компанія Marsh McLennan підтримує український уряд у створенні страхового механізму для захисту комерційної авіації. Компанія вже веде страхування суден, що перевозять усі вантажі через український чорноморський коридор. За його словами, у переговорах бере участь авіаційний сектор.

"Національні перевізники, лоукостери та українські авіакомпанії висловлюють зацікавленість і розглядають можливість зробити це", - зазначив Еллісон.

Відновлення цивільних авіаперевезень - останні новини

Як писав УНІАН, українські аеропорти зможуть відновити свою роботу трохи більше, ніж за місяць, після рішення про дозвіл на цивільні авіаперевезення з України.

30 жовтня Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану під час заходу у Варшаві.

Слід зазначити, що мер Львова Андрій Садовий заявив, що під час війни хоча б один із аеропортів України мав би працювати.

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