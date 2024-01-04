Для обману клієнтів американець використовував схему з подвійним бронюванням житла і фальшивими відгуками.

У США затримали шахрая, підозрюваного в отриманні близько 7 мільйонів доларів шляхом обману клієнтів сервісу з бронювання житла Airbnb у період з січня 2018 року по листопад 2019 року.

Згідно з ордером на арешт, отриманим The Independent, чоловік на ім'я Шрей Гоель та його співучасники використовували різні особистості, щоб двічі забронювати нерухомість та відмовити клієнтам у відшкодуванні коштів при скасуванні броні. Схема охопила майже 100 об'єктів нерухомості в різних штатах США і дозволила шахраям провести понад 10 тисяч бронювань на Airbnb.

За даними слідства, злочинці виставляли на Airbnb одне і те ж житло по кілька разів, а потім віддавали перевагу клієнту, який запропонував найвищу суму за оренду. Іншим претендентам під фальшивими приводами, наприклад, посилаючись на форс-мажорну ситуацію, вони відмовляли в заздалегідь оплаченому житлі та пропонували оселитися за ту ж суму в менш якісному. Якщо клієнт на це не погоджувався, йому все одно відмовляли у відшкодуванні коштів.

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При цьому Гоел приховував негативні відгуки, видаляючиі повторно вносячи нерухомість на сайт, а також публікував хибні позитивні відгуки. Також для реалізації цієї схеми він використовував фіктивні особистості господарів і неіснуючі об'єкти нерухомості.

Також він хибно сповіщав платформу оренди Airbnb, нібито гість проживав в об'єкті нерухомості, що позбавляло останнього права на повне повернення коштів відповідно до політики Airbnb.

В поле зору правоохоронних органів Гоел потрапив ще в 2019 році, коли медіа-компанія Vice запустила розслідування проти нього після того, як один з авторів видання розцінив підозрілою заміну орендованої нерухомості нібито через те, що попередня була затоплена водою.

Після того, як сюжет Vice став вірусним, з журналістами зв'язалося ФБР, а Airbnb пообіцяла перевірити ще раз всю нерухомість на платформі та видалити пов'язані з Гоелом акаунти.

Як повідомило Fox News, ордер на арешт Гоела був виданий 28 грудня. Він був заарештований, а потім звільнений під заставу. Дата суду ще не визначена, оскільки прокуратура все ще веде розслідування. Наразі йому пред'явлено звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів та крадіжці особистих даних за обтяжливих обставин.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристи показали жахливі фото, здатні назавжди відібити бажання орендувати житло на Airbnb.

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