Гості на 25 днів відкрили крани з водою, включили скрізь світло і запустили газову плиту.

Власник житла на Airbnb отримав рахунок за комунальні послуги в розмірі 1570 доларів США після того, як пара туристів помстилася йому за відмову скасувати бронювання.

Як пише The Independent, мстиві туристи з Китаю забронювали віллу в Сеулі (Південна Корея) на 25 днів, і в цей період вони постійно залишали включеними газ, світло і воду, що призвело до величезних рахунків на комуналку.

Відзначається, що проблеми виникли після того, як пара забронювала житло на Airbnb, повністю сплативши своє перебування там на три з половиною тижні, й тільки після цього зрозуміла, що вілла розташована на околиці столиці, а не в центрі міста. Господар житла відмовився скасувати бронь, і тоді туристи взяли справу в свої руки.

Відео дня

За словами господаря житла, гості зв'язалися з ним і запитали, чи є в будинку камери спостереження. Як тільки він підтвердив, що їх немає, відвідувачі увійшли і включили якомога більше світла, кранів з водою, електричних приладів і газових плит. При цьому вони не залишилися на віллі, а замість цього подорожували по Південній Кореї й поверталися на віллу всього п'ять разів за 25 днів, залишаючись кожен раз не більше ніж на п'ять хвилин.

Власник житла виявив проблему лише після того, як пара виселилася, а його газова компанія зв'язалася з ним щодо значного збільшення використання газу, побоюючись, що може бути витік.

Коли господар зайшов на віллу, він виявив, що вікна відкриті й горить газ. Йому виставили рахунок за воду і електрику на 116 доларів, рахунок за газ на 730 доларів і 728 доларів на "інші витрати". За цей час пара витратила понад 120 тисяч літрів води.

Водночас наголошується, що служба підтримки клієнтів Airbnb заявила, що "не може зробити виняток і допомогти йому з компенсацією", адже AirCover від Airbnb захищає господарів, покриваючи наненсення шкоди майну, але не покриває рахунки за комунальні послуги. Чоловікові запропонували вирішити суперечку безпосередньо з парою, але вони вже покинули країну.

Як раніше повідомляв УНІАН, поліція американського штату Юта заарештувала місцевого жителя після того, як він погрожував своєму сусідові й гостям, які знімають його будинок на Airbnb, зустрічаючи їх з дробовиком.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.