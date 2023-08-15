Іноді краще заплатити трохи дорожче за номер у готелі з перевіреною репутацією, ніж покладатися на порядність незнайомців.

Іноді речі не виправдовують очікувань. А іноді є розуміння, що тебе відверто надурили. Мандрівники показали приголомшливі фотографії орендованого житла для відпустки, яке залишило у них справді незабутні спогади.

Так, один із користувачів Reddit сказав, що вони отримали більше, ніж розраховували, коли зайшли до свого тимчасового помешкання, арендованого через Airbnb. Всередині вони виявили секс-підземелля, яке не було зазначено в списку та "навіть не було приховано".

Один из коментаторів під фото зазначив, що зображене "виглядає як зовсім простеньке сексуальне підземелля", якому не дістає переважної частини приладдя, необхідного для справжнього секс-підземелля.

Відео дня

"Нема лавки для порки, нема хорошої мотузки чи ланцюгів чи чогось іншого, лише секс-гойдалки та пара випадкових ремінців. Не знаю, як виглядає решта AirBnB, але я даю цьому секс-підземеллю 1 зірку з 5", – зазначив він.

Інший користувач Reddit показав фото туалетної кімнати, де не було туалетного паперу, проте була "декоративна табличка" з написом:

"Ти ніколи не знаєш про те, що в тебе є, доки воно не зникне. Туалетний папір, наприклад".

Часто ми обираємо місце для проживання орієнтуючись на те, чи присутня там певна послуга. Наприклад, дописувач форуму Reddit орендував приватний будиночок саме тому, що там в описі була зазначена гідромасажна ванна. Однак побачене на місці його шокувало.

"Пахло жахливо. Її, очевидно, не чистили ніколи", – написав він під фото.

Наступне фото взагалі важко якось коментувати. Автор знімку просто запропонував усім бажаючим спробувати відшукати різницю між тим, як кімната виглядала на фото в оголошенні і як – насправді.

Ну і на завершення трохи класики. Ви ж знаєте ці чудові оголошення, де сказано, що номер з вікнами в бік моря? Так-так! Ті самі, де між морем і вікнами ще височить інший корпус готелю, про який в оголошенні нічого не згадується. Тут майже те саме.

"Я зарезервував кімнату з "видом на море"... Не можу скаржитися", – написав турист, відзначаючи, що краєчок моря таки дійсно видно з вікна.

Туристичні проблеми

Як писав УНІАН, обираючи місце для зупинки в мандрівці, обов’язково звертайте увагу на всі умови розміщення в готелі чи хостелі. Що буде в іншому випадку, розповів турист, який забув перевірити в хостелі одну дрібницю, і це зіпсувало йому відпочинок.

А в Італії двох туристів розлютила додаткова плата в кафе за просте прохання, яке в будь-якому іншому місці виконали б із посмішкою та безкоштовно. Втім, у власниці кафе була своя правда.

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