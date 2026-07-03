Становлять загрозу для життя: ШІ-ревізора від Tripadvisor звинуватили в маніпуляціях відгуками

Далеко не всім ШІ-інструментам слід довіряти при плануванні відпустки.

Штучний інтелект дедалі глибше проникає в різні сфери нашого життя, і туристична галузь не стала винятком. Однак далеко не завжди інструменти ШІ приносять туристам користь, а іноді вони навіть можуть бути небезпечними.

Нещодавнє дослідження Which? Travel встановило, що нова ШІ-функція від однієї з найбільших у світі платформ з туристичними відгуками Tripadvisor вводить мандрівників в оману.

Зокрема, автори матеріалу стверджують, що інструмент опускає під час формування підсумкового відгуку про місце відпочинку деякі негативні відгуки.

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Наприклад, п'ятизірковий готель Riu Palace у Кабо-Верде ШІ-ревізор від Tripadvisor характеризує як приголомшливе місце на березі моря з "просторими номерами", "яскравими розвагами" та "дружнім персоналом". Усі ці характеристики дійсно взяті з відгуків реальних людей.

Однак, якщо копнути глибше, можна виявити, що велика кількість відпочивальників також скаржилася на неодноразові випадки отруєння їжею на території готелю. При цьому ШІ цей момент повністю пропускає.

Зокрема, нещодавні гості Riu Palace повідомляли про "виключно погану гігієну", "відсутність елементарних стандартів прибирання та гігієни", а також про те, що їжа була "жахливою, несмачною, небезпечною та неїстівною".

Одна гостя розповіла, що їй подали сиру курку, а в іншому відгуку були фотографії мух і птахів у їжі на шведському столі. Ще один гість заявив, що під час відпочинку в цьому готелі захворіла вся його родина: "Це місце зіпсує відпочинок і може коштувати життя".

Загалом команда видання нарахувала понад сотню подібних відгуків на Tripadvisor про цей готель.

І хоча компанія Riu Hotels & Resorts повідомила в коментарі журналістам, що її готелі на Кабо-Верде "дотримуються найсуворіших міжнародних стандартів охорони здоров’я та гігієни", це не вберегло готель від колективного судового позову, який представляє інтереси щонайменше 412 відпочивальників, які стверджують, що захворіли після проживання в цьому готелі. Більш того, вони стверджують, що з 2023 року в цьому готелі було зареєстровано сім смертельних випадків.

Тим часом Tripadvisor оцінює чистоту готелю як "бездоганну". Ще один інструмент штучного інтелекту Tripadvisor, інтерактивний бот для планування подорожей під назвою Ollie, також не попередив журналістів про погану гігієну в готелі. На пряме запитання про ризик харчового отруєння в Riu Palace Ollie відповів, що харчове отруєння "досить малоймовірне" і що курорт має"високу репутацію завдяки високим стандартам гігієни".

Коли журналісти звернулися до Tripadvisor за коментарем щодо ситуації, там запевнили, що вони приділяють пріоритетну увагу "прозорості та неупередженості", і що у зведеннях "відображається широкий спектр як позитивних, так і негативних відгуків спільноти".

Водночас Tripadvisor повідомив, що Ollie "використовує добірку відгуків, ґрунтуючись на деталях та актуальності, а також зіставляє їх за мовою та контекстом", додавши, що цей "продукт перебуває на стадії розробки" і що наразі компанія активно вивчає кілька наведених виданням прикладів, коли відгуки не відповідали реальному стану справ у готелі (справа Riu Palace була далеко не єдина).

Використання ШІ в туризмі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, останнім часом дедалі більше людей використовують різні інструменти штучного інтелекту під час планування подорожей. Однак експерти застерігають, що не варто довіряти ШІ в таких питаннях на 100%.

Водночас ще одне розслідування Which? Travel встановило, що шахраї дедалі частіше використовують зображення, створені ШІ, для обману туристів у соцмережах.

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