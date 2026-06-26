Експерти пояснили, чи можна повністю довіряти ШІ у плануванні подорожей

Штучний інтелект уже активно допомагає туристам підбирати ідеальні відпустки.

Останніми роками серед мандрівників набирає дедалі більшої популярності планування відпусток за допомогою штучного інтелекту. Однак чи можна йому повністю довірити таке відповідальне завдання?

Як пише портал з туристичного страхування InsureandGo, різноманітні ШІ-планувальники можуть стати ідеальним рішенням для людей, у яких немає часу чи бажання витратити кілька годин на пошук найкращої пропозиції, порівнюючи ціни та умови, і в підсумку так і не визначитися з вибором.

Від пропозицій місць, які можуть вам сподобатися, до створення персоналізованих маршрутів за лічені секунди – планувальники подорожей на основі ШІ допомагають мандрівникам витрачати менше часу на пошуки та більше часу на очікування своєї відпустки. Але, як і будь-який інструмент, вони не ідеальні, застерігають експерти.

Відео дня

Як це працює? Замість того щоб шукати авіаквитки, готелі, пам'ятки та ресторани окремо, користувач просто описує тип поїздки, який його цікавить. Потім ШІ використовує величезні масиви даних про подорожі, щоб рекомендувати місця призначення, складати маршрути та пропонувати місця для проживання, харчування й огляду визначних пам'яток.

Наприклад, можна написати запит: "Сплануйте мені п'ятиденну поїздку до Лісабона у вересні з бюджетом у 1000 євро. Я люблю їжу, історію та піші прогулянки, але не хочу поспішати".

Через кілька секунд ШІ видасть індивідуальний маршрут, на пошук якого самостійно пішли б години.

Чому не варто повністю довіряти ШІ при плануванні подорожей

Водночас експерти застерігають, що не варто на 100% довіряти штучному інтелекту планування вашої відпустки. Так, він може суттєво полегшити вам завдання завдяки швидкості та здатності виявляти маловідомі приховані перлини, які ви самостійно нізащо б не знайшли. Але він також може багато чого пропустити.

Тому ШІ-планувальники можуть скоріше стати хорошим допоміжним засобом під час організації ідеальної подорожі, але лише поряд із більш традиційними методами пошуку: путівниками, сайтами з відгуками та рекомендаціями друзів.

Ідеальним буде варіант, коли користувач запропонує ШІ підібрати для нього кілька варіантів відпустки, а потім уже самостійно перевірить усі деталі та доопрацює його. ШІ може порівнювати напрямки, рекомендувати готелі, оцінювати час у дорозі та будувати логічний маршрут набагато швидше, ніж більшість людей змогли б зробити це вручну. Але він не завжди знає, що ресторан нещодавно закрився, музей перебуває на реконструкції або що рух поїздів було порушено через страйк. Невеликі незалежні підприємства також рідше відображаються точно, ніж великі туристичні пам'ятки.

Як отримати найкращі результати від ШІ-планувальника подорожей

Як і у випадку з більшістю інструментів ШІ, якість відповідей залежить від якості питань, які ви ставите. Чим більше контексту ви надасте, тим кориснішими стануть рекомендації, зазначають експерти.

Замість того, щоб запитувати: "Куди мені поїхати у відпустку?", варто спробувати запитати щось конкретніше. Наприклад:

"Я лечу з Манчестера в жовтні з бюджетом у 900 фунтів стерлінгів. Де я можу знайти теплу погоду та смачну їжу?"

"Сплануйте чотириденний маршрут по Риму з великою кількістю місцевих ресторанів, але без надто великої кількості піших прогулянок".

"Порекомендуйте тихе європейське пляжне місце для відпочинку, яке підійде для пар у травні".

"Складіть двотижневий маршрут Японією, використовуючи потяги замість внутрішніх перельотів".

Також варто повідомити ШІ про ваш стиль подорожей. Вам подобаються насичені маршрути чи більш спокійні канікули? Ви віддаєте перевагу відвідуванню відомих пам'яток чи прихованих перлин? Дрібні деталі часто мають велике значення.

Перед бронюванням важливо перевірити такі деталі

Години роботи пам'яток

Відгуки про готелі

Розклад рейсів і поїздів

Наявність ресторанів

Інформація про місцевий транспорт

Офіційні сайти та свіжі відгуки клієнтів залишаються найнадійнішими джерелами для перевірки практичних деталей, тому маршрут, згенерований ШІ, краще сприймати як чернетку, а не як остаточну версію.

Чи може ШІ заощадити гроші на подорожах

ШІ дійсно може підказати дешевші напрямки, запропонувати поїздки на інші дати або порекомендувати альтернативні аеропорти, що дозволяють знизити витрати.

Він також може допомогти розставити пріоритети щодо вражень, спрощуючи прийняття рішення про те, на що варто витратити гроші, а де можна заощадити.

Однак ШІ не завжди знаходить найдешевші рейси чи готелі, тому все одно варто порівняти ціни на перевірених сайтах, перш ніж оформляти бронювання.

Чи замінить ШІ туристичних агентів

Експерти вважають, що повністю це неможливо, принаймні, зараз. Для простих поїздок ШІ може виконати більшу частину досліджень, у яких раніше люди покладалися на турагентів. Але складні маршрути, розкішні подорожі, спеціалізовані тури та ситуації, коли плани несподівано змінюються, як і раніше, виграють від людського досвіду.

Багато мандрівників, ймовірно, використовуватимуть і те, і інше: ШІ для натхнення та планування, а професіоналів у сфері туризму – коли їм знадобиться індивідуальна консультація чи підтримка, адже ШІ не може передбачити несподіванок.

Зокрема, ШІ не може підготувати туриста до всього, що може статися під час подорожі – затримки або скасування рейсів, втрата багажу, погодні катаклізми, медичні надзвичайні ситуації та багато іншого.

Як спланувати ідеальну подорож

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше тревел-експерти дали туристам п'ять золотих порад, як заощадити на відпочинку влітку неспокійного 2026 року.

У свою чергу досвідчена стюардеса Бет Віндзор поділилася з мандрівниками десятьма порадами, які завжди рятують її під час подорожей.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.