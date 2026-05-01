Туристів попередили про новий вид шахрайства у соцмережах за допомогою ШІ-картинок

Таким чином шахраї заманюють туристів до неіснуючих пам'яток.

За останні кілька років створення контенту з використанням штучного інтелекту настільки глибоко проникло в життя сучасних людей, що дуже складно відрізнити реальність від фейку.

Як пише Which? Travel, туристи все частіше стають жертвами обману, повіривши повідомленням, створеним штучним інтелектом, які заманюють до неіснуючих пам'яток.

Як шахраї обманюють туристів за допомогою картинок, створених ШІ

Відзначається, що деякі недобросовісні інфлюенсери створюють вражаючі картинки для соцмереж за допомогою ШІ просто для збільшення охоплення та кількості лайків. Однак багато людей, повіривши цим зображенням, втрачають через це гроші, а їхня відпустка може бути зіпсована.

Наприклад, одна літня пара, яка відпочивала в Таїланді, побачила в Threads відео, де репортерка на тлі мальовничих гір брала інтерв'ю у людей, що стояли в черзі перед новою канаткою. Однак коли вони проїхали понад 300 кілометрів, щоб прокататися на ній, виявилося, що канатної дороги Kuak Skyride не існує, як і натовпу туристів, і навіть самої журналістки. Відео було створено анонімно за допомогою ШІ, а потім поширювалося через соціальні мережі для отримання доходу з кожного кліка.

Ще одна туристка "попалася" на зображення різдвяної ялинки та прикрашених гірляндами кіосків біля Букінгемського палацу. Разом зі своєю сестрою вона купила дорогі квитки на поїзд до Лондона, але після прибуття різдвяного ярмарку там не виявилося. Пізніше з'ясувалося, що вони були не єдиними обдуреними мандрівниками. Річ у тім, що спочатку пост був опублікований у кількох Instagram-акаунтах, але пізніше інші сторінки з мільйонними охопленнями його підхопили – і хоча останні пізніше видалили пости, вони вже встигли розлетітися.

В інших випадках ШІ просто "галюцинує" події та пам'ятки – отримавши команду на створення певного типу контенту, він може помилитися. Потім компанії та інфлюенсери публікують або просувають цей контент, не перевіряючи його попередньо.

Але незалежно від того, чи навмисно сторінка поширює фейковий контент, чи мимоволі обманюється ШІ, ця гонитва за лайками та репостами без перевірки фактів сприяє поширенню дезінформації. Ці кліки, і навіть коментарі, що попереджають глядачів про те, що пост є фейковим, сприяють роботі алгоритму та збільшують присутність творця в соціальних мережах – і його дохід. У кращому випадку, байдужість творця до контенту, створеного ШІ, винагороджується, а в гіршому – може бути використана шахраями.

Крім того, деякі шахраї активно використовують створений ШІ контент для просування неіснуючих заходів або дублювання сторінок справжніх заходів чи організацій, щоб перехопити продаж квитків. У підсумку люди платять їм гроші за вхід на заходи, яких не існує, або за несправжні квитки.

Також туристам варто остерігатися "секретних" ярмарків, кінопоказів, концертів та інших подій, які обіцяють розкрити місце проведення лише в день заходу і лише після того, як ви купите квитки.

Як розпізнати фейкові публікації ШІ в соцмережах

Фантастичні фотографії . Остерігайтеся бездоганних зображень і звертайте увагу на збої ШІ, такі як зайві пальці, злиті об'єкти або безглуздий текст на вивісках. Щоб визначити справжність фото, варто виконати зворотний пошук зображень, щоб знайти першоджерело, а також перевірити правильність логотипів та їх відповідність офіційним кольорам і стилю.

, що не збігаються з голосом спікера, можуть бути явною ознакою підробки.

Неофіційні канали . Зверніть увагу на веб-адресу та фірмову символіку, щоб переконатися, що це справжній сайт. Для купівлі квитків використовуйте лише офіційний сайт.

Коментарі та лайки . У сторінки може бути мало лайків, а коментарі часто відключені. Також підозру має викликати занадто велика кількість позитивних відгуків зі схожим формулюванням від підозрілих акаунтів.

Місцезнаходження . Якщо не вказано конкретну адресу, а є лише розпливчастий опис, наприклад, "центр Бірмінгема", це тривожний знак, як і невірні контактні дані на сторінці "Про нас".

Ціна та терміновість . Дуже низька ціна або заяви про те, що "залишилося всього кілька квитків", також є тривожними ознаками, на які слід звернути увагу.

Щоб захистити свої гроші при купівлі квитків, британський центр боротьби з кіберзлочинністю Report Fraud радить завжди перевіряти офіційний сайт місця проведення заходу, щоб переконатися, що він дійсно відбудеться, і купувати квитки тільки безпосередньо в касі або на перевірених сайтах з продажу квитків.

Також не варто в жодному разі оплачувати квитки банківським переказом, натомість варто використовувати кредитну картку або PayPal, щоб підвищити свої шанси на повернення грошей у разі шахрайства.

Інші популярні способи обману туристів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристів попередили, що Wizz Air обманює пасажирів з компенсацією за переповнені рейси.

Також мандрівникам розповіли, що щороку шахраї вигадують дедалі витонченіші способи обману – цих 10 схем особливо варто остерігатися у 2026 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.