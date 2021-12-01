ВООЗ, як і раніше, не підтримує запровадження повної заборони на міжнародні поїздки.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка буквально днями закликала не закривати кордони через новий штам коронавірусу "Омікрон", тепер рекомендує людям старше 60 років, а також невакцинованим громадянам і людям зі слабким імунітетом тимчасово відмовитися від подорожей.

Як пише Forbes, також ВООЗ звернулася до країн світу з проханням вжити заходів, щоб "затримати або зменшити" поширення цього варіанту коронавірусу, включаючи перевірку на COVID-19 пассажирів, що вилітають і прибувають, і запровадження карантину для міжнародних мандрівників.

Водночас у ВООЗ, як і раніше, не підтримують запровадження повної заборони на міжнародні поїздки, адже, на їхню думку, це не зупинить міжнародне поширення "Омікрону", а навпаки може перешкоджати країнам обмінюватися даними про новий штам.

Тим часом, відразу кілька країн ухвалили рішення посилити обмеження через новий штам коронвірусу.

Читайте такожУкраїна запровджує самоізоляцію при в їзді з країн поширення штаму "Омікрон" Так, Канада має намір розширити список африканських країн, з яких заборонений в'їзд – список поповнять Нігерія, Малаві та Єгипет. Водночас, Австралія запровадила двотижневий карантин для тих, хто повертається з країн Африки, і триденний для тих, хто приїжджає з усіх інших країн.

Крім того, очікується, що 2 грудня про нові вимоги до мандрівників оголосять в США – всім приїжджим, незалежно від вакцинації, доведеться здавати ПЛР-тести, йдеться в сюжеті ТСН.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" – що відомо

Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший за штам "Дельта".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 602 019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марина Григоренко