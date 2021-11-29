Однак Ізраїль на два тижні вже закрився від іноземців, а низка країн обмежили сполучення з регіоном Південної Африки.

У Всесвітній організації охорони здоров'я просять не закривати кордони для країн півдня Африки через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

За словами регіонального директора ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті, країни мають дотримуватися наукових та міжнародних норм охорони здоров'я, щоб уникнути обмежень на поїздки, повідомляє Associated Press.

"Якщо обмеження й будуть запроваджені, вони не повинні бути надмірними, а мають науково обґрунтовуватися відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, визнаних більш ніж у 190 країнах", - зазначила Моеті.

Вона також похвалила Південно-Африканську республіку (ПАР) за дотримання міжнародних медико-санітарних правил та інформування ВООЗ, щойно її національна лабораторія виявила варіант Омікрон.

Тим не менш Ізраїль на два тижні вже закрився від іноземців, а низка країн обмежили сполучення з регіоном Південної Африки.

Президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса назвав ці обмеження "повністю невиправданими".

"Заборона подорожей не є науково обґрунтованою, і вона не буде ефективною для запобігання поширенню цього штаму. Єдине, що зробить заборона на поїздки, - це завдасть додаткової шкоди економіці", - вважає він.

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Попри те, що наразі ще немає доказів, що штам "Омікрон" заразніший чи небезпечніший за попередні, у європейських країнах вже готуються запровадити додаткові обмеження, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами кореспондента Зоряни Степаненко, наразі серед європейських країн найбільше зафіксованих випадків зараження новим штамом коронавірусу зафіксовано в Нідерландах. Вірус потрапив до країни ще в п'ятницю з країн південної Африки. Через це в Нідерландах посилили карантинні обмеження: після 17 години там не працюють жоден ресторан і бар.

Раніше УНІАН уже повідомляв, що в аеропорту Амстердама на двох літаках з ПАР виявили 61 людину з коронавірусом. Тепер стало відомо, що в 13 із них виявили новий штам "Омікрон", зазначає Степаненко. Вони зараз у готелі на самоізоляції, даних про госпіталізованих немає. Двоє хворих штамом "Омікрон" зафіксовано в Данії, вони також повернулися з Південної Африки.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наразі мало що відомо про новий штам коронавірусу, однак європейська влада намагається діяти на випередження. Вона зазначила, що вченим знадобиться два тижні, щоб визначити, на що здатен мутований коронавірус.

Зазначається, що сьогодні міністри охорони здоров'я країн "Великої сімки" зберуться на екстрене засідання для обговорення того, як стримати розповсюдження "Омікрону". Ітиметься зокрема про те, чи варто посилювати карантинні обмеження в кожній країні зокрема.

Ізраїль закрив кордони

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль знову відкрився для іноземного туризму на початку листопада - вперше з початку пандемії. Однак у влади викликає занепокоєння новий штам SARS-CoV-2, що отримав назву "Омікрон".

У суботу, 27 листопада, Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок нового штаму в Ізраїлі та повідомило про сім можливих інфікованих, зокрема трьох осіб, які останнім часом не виїжджали за кордон. Підтверджений заражений нещодавно повернувся з поїздки в Малаві. Троє з можливих заражених були вакциновані.

З неділі, 28 листопада, Ізраїль закрив свої кордони для негромадян на два тижні.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Нагадаємо, вперше новий штам B.1.1.529 виявлено в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

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Автор: Олександр Топчій