Поліція затримала у Чорнобильській зоні відчуження сімох туристів-порушників, один з яких заблукав.
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Як повідомляється на сайті поліції Київської області, до Вишгородського райуправління поліції зателефонував 21-річний чоловік і повідомив, що зник його 19-річний товариш, з яким вони прибули на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.
За кілька годин працівники Вишгородського райуправління поліції спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли молодика в районі відселеного села Черевач.
Ще 5 громадян віком від 22 до 35 років, які незаконно проникли на заборонену територію, було виявлено в місті Прип’ять. Усі вони - жителі Харківської та Житомирської областей.
На порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді стягнення штрафів у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн).
Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.
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