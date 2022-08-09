Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливе рішення країн ЄС про припинення видачі туристичних віз росіянам: "Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська й мальовничий схід сонця в Зажопинську".
Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради, Стефанчук зазначив, що країни Євросоюзу одна за одною відмовляють у видачі віз росіянам. "Коли колективного "так" ще немає, але є індивідуальна позиція", - зазначив він. Стефанчук додав, що Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Бельгія - це країни, які, не вагаючись, вводять обмеження та показують росіянам: в Європі їм не раді.
"Нарешті всі зрозуміли, що жити у цивілізованому світі та пропагувати війну — це несумісні речі. Відтепер росіяни не зможуть приїжджати у світові столиці під час відпустки, насолоджуватися благами, до яких вони не доклали нічогісінько, та нести свою пропаганду і вихваляти свій спосіб життя", — зауважив він.
"Ласкаво просимо у СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово", — акцентував Стефанчук.
Стефанчук зазначає, що наприкінці серпня очільники МЗС країн ЄС мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні. "Прогнозую, що це буде найкоротше обговорення й одностайне схвалення", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.