Наприкінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливе рішення країн ЄС про припинення видачі туристичних віз росіянам: "Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська й мальовничий схід сонця в Зажопинську".

Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради, Стефанчук зазначив, що країни Євросоюзу одна за одною відмовляють у видачі віз росіянам. "Коли колективного "так" ще немає, але є індивідуальна позиція", - зазначив він. Стефанчук додав, що Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Бельгія - це країни, які, не вагаючись, вводять обмеження та показують росіянам: в Європі їм не раді.

"Нарешті всі зрозуміли, що жити у цивілізованому світі та пропагувати війну — це несумісні речі. Відтепер росіяни не зможуть приїжджати у світові столиці під час відпустки, насолоджуватися благами, до яких вони не доклали нічогісінько, та нести свою пропаганду і вихваляти свій спосіб життя", — зауважив він.

"Ласкаво просимо у СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово", — акцентував Стефанчук.

Стефанчук зазначає, що наприкінці серпня очільники МЗС країн ЄС мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні. "Прогнозую, що це буде найкоротше обговорення й одностайне схвалення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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