Аеропорт Гамбурга припинив обслуговувати пасажирів ще 9 березня, хоча анонсований страйк мав розпочатися тільки 10 березня.

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що 10 березня 2025 року в найбільших аеропортах Німеччини відбудуться масові страйки наземного персоналу, через що буде скасовано понад 3400 рейсів.

Утім, персонал аеропорту Гамбурга, другого за чисельністю населення міста країни, вирішив без попередження розпочати свою акцію на день раніше – вдень у неділю, 9 березня 2025 року. Через це за день аеропорт зумів обслужити лише близько десяти рейсів, тоді як майже 300 було скасовано, пише Tagesschau.

При цьому, як повідомив телеканал NDR, тисячі пасажирів стали жертвами цього незапланованого страйку, а багато хто з них на момент початку акції вже встиг здати багаж і не зміг його забрати, таким чином, залишившись без своїх речей більш ніж на добу, до кінця понеділка, 10 березня.

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Своєю чергою, представник профспілки ver.di спробував захистити цю акцію, заявивши, що у випадку з оголошеними заздалегідь страйками аеропорти й авіакомпанії встигають вжити захисних заходів, зокрема наймаючи штрейкбрехерів, а тому ефект від протесту не відчувається так сильно. "Але страйк має бути ефективним", – пояснив він, додавши, що їхня мета – завдати економічної шкоди компаніям з метою посилення тиску на них.

Нагадаємо, масовий страйк наземного персоналу, що розпочався опівночі 10 березня 2025 року, охопив понад десяток найбільших аеропортів Німеччини, триватиме акція 24 години. Страйкарі вимагають підвищення зарплатні та поліпшення умов праці.

Серед них – Берлін-Бранденбург, Штуттгарт, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майні, Ганновер, Бремен і Лейпциг/Галле.

При цьому частина аеропортів, як, наприклад, Мюнхен і Штуттгарт, зуміли залучити до роботи сторонніх працівників і персонал авіакомпаній, завдяки яким усе ж таки вдасться провести частину рейсів. Однак у більшості аеропортів вильоти та прибуття будуть скасовані повністю.

Пасажирів скасованих рейсів закликають зв'язатися зі своїми авіакомпаніями, щоб уточнити алгоритм подальших дій – саме авіакомпанії зобов'язані безоплатно надати мандрівникам альтернативні варіанти подорожі (наприклад, виліт з іншого аеропорту з трансфером наземним транспортом до нього) або ж забезпечити проживання в готелі з харчуванням на день затримки вильоту.

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