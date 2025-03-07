Комерційне авіасполучення буде паралізоовано через страйк профспілок.

Наступного понеділка низка великих аеропортів Німеччини зупинять роботу через 24-годинний страйк персоналу. Будуть скасовані кілька тисяч рейсів, що потенційно зачепить понад півмільйона пасажирів, повідомляє Reuters.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати для персоналу аеропортів Німеччини на 8% або принаймні на 350 євро на місяць. Також працівники вимагають більших премій та додаткових відпусток. Роботодавці відхилили ці вимоги як непосильні, після чого профспілка і оголосила про одноденний попереджувальний страйк.

Очікується, що переговори продовжаться, але страйк вже заплановано. Асоціація операторів аеропортів Німеччини (ADV) заявила, що через це скасовано понад 3400 рейсів, раніше запланованих на понеділок.

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"Повітряне сполучення Німеччини буде здебільшого закрито в понеділок", — йдеться в заяві ADV. Там назвали страйк "жахливим сценарієм", який вплине на економіку країни.

Зокрема найімовірніше у понеділок зовсім не буде вильотів з найбільшого в країні аеропорту Франкфурта, а також з аеропортів Мюнхена, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берліна і Лейпцига-Галле.

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