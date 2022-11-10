Також до топ-5 країн, що пропонують туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, потрапили Коста-Ріка, Мальдіви, Нова Зеландія і Фінляндія.

Норвегія, що вважається також однією з найбезпечніших країн для жінок-туристок, визнана найбільш стійким і відповідальним туристичним напрямком.

Як свідчать дані опитування, проведеного World Travel Market (WTM) London, Норвегію як країну, що пропонує туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, вибрали 15% опитаних керівників туристичних агентств, ще 14% вибрали Коста-Ріку, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"Все більше людей шукають екологічно безпечні варіанти подорожей, і такі країни, як Норвегія і Коста-Ріка, проливають світло на такі можливості й спрощують людям екологічно безпечні подорожі", – зазначила директор виставки WTM London Джульєтт Лосардо.

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Представники WTM London охарактеризували Норвегію як цілорічний напрямок для любителів активного відпочинку і пригод, що включає екологію в повсякденне життя нації. Енергія в Норвегії в основному забезпечується за рахунок гідроенергетики, країна має стійку транспортну мережу і обмеження швидкості нижче, ніж у багатьох інших європейських країнах. При цьому Норвегія заохочує туристів переймати корисні екологічні звички у місцевих жителів.

Водночас, кількість приїжджих туристів в Норвегії продовжує залишатися високою. За даними Статистичного управління Норвегії, у вересні 2022 року в об'єктах розміщення країни було зареєстровано близько 31 мільйона ночівель, що на 21% більше, ніж у вересні 2021 року. Половина ночівель припадає на туристичні регіони Осло, Берген і Ромеріке.

Топ-10 найбільш стійких країн світу:

1. Норвегія (15%).

2. Коста-Ріка (14%).

3. Мальдіви (13%).

4. Нова Зеландія (12%).

5. Фінляндія (11%).

6. Ісландія (10%).

7. Бутан (6%).

8. Словенія (4%).

9. Кенія (4%).

10. Галапагоські острови (3%).

"Обов'язковим елементом для таких країн є те, що стійкість лежить в основі способу життя нації, і з цього випливає, що люди, які живуть в цих місцях, які хочуть зберегти своє природне багатство, заохочують туристів також бути екологічно і соціально відповідальними", – додали в WTM London.

Як повідомляв УНІАН, також у World Travel Market назвали найбільш недооцінені туристичні місця Європи у 2022 році. До топ-5 потрапили Азорські острови в Португалії, Північна Греція, Болгарія, Шотландія та Естонія.

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