Найбільші черги в світі були зафіксовані біля топ-локацій Парижа, Лондона і Риму.

В останні роки багато популярних туристичних напрямків страждають від надмірного туризму, одним з найбільш дратівливих ознак якого є величезні черги на вхід в головні визначні пам'ятки.

Туристичний портал hawaiianislands.com проаналізував понад 10 мільйонів відгуків, залишених користувачами Tripadvisor під 100 найпопулярніших туристичних локацій по всьому світу, щоб з'ясувати, де туристи найчастіше скаржилися на великі черги.

Очолила рейтинг Ейфелева вежа у Парижі – щодо неї характеристика "довгі черги" згадувалася 4799 разів. Друге місце дісталося колесу огляду Лондонське око у столиці Великої Британії (4756 згадок), а третє – Колізею у Римі (4262 згадки). В цілому в топ-10 опинилося вісім туристичних локацій в Європі.

Відео дня

Найбільш переповненою локацією в США був визнаний хмарочос Емпайр-стейт-Білдінг у Нью-Йорку (2842 згадки). Всього в рейтингу опинилося шість локацій в Нью-Йорку, який таким чином став містом з найбільшими чергами в США.

Як повідомляв УНІАН, раніше команда експертів з подорожей з Inghams проаналізувала пости в Instagram про напрямки по всій планеті, щоб визначити найбільш "незіпсовані" туристами країни світу.

У свою чергу туристичне видавництво Fodor's назвало популярні напрямки, куди краще не їхати на відпочинок в 2024 році, в тому числі через надмірний туризм.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.