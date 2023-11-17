Всього в 2024 No List увійшли дев'ять локацій по всьому світу з різних причин – від надмірного туризму і забруднення навколишнього середовища до проблем з доступом до питної води.

Туристичне видавництво Fodor's назвало популярні напрямки, куди краще не їхати на відпочинок у 2024 році.

Всього в 2024 No List увійшли дев'ять локацій по всьому світу з різних причин – від надмірного туризму і забруднення навколишнього середовища до проблем з доступом до питної води.

1. Венеція (Італія). Знамените місто на воді вже багато років страждає від надмірного туризму та як і раніше не може вирішити цю проблему. З 2024 року Венеція вводить скромну плату за вхід, однак експерти вважають, що це навряд чи стане стримуючим фактором для туристів.

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2. Афіни (Греція). Надмірний туризм і відсутність затверджених планів управління туристичними потоками завдають шкоди Акрополю, навіть незважаючи на введені нещодавно обмеження на відвідування, і порушують традиційний спосіб життя в прилеглих районах.

3. Гора Фудзі (Японія). Відвідувачі не повністю усвідомлюють ризики та згубні наслідки сходження на гору Фудзі та піддають себе фізичному ризику, переповнюючи священну вершину.

4. Національний пам'ятник гори Сан-Габріель (Каліфорнія, США). Кількість відвідувачів у поєднанні з відсутністю нагляду та екологічної обізнаності призвели до погіршення стану того, що мало стати природною оазою для округу Лос-Анджелес.

5. Бухта Халонг (В'єтнам). Управління туристичним водним туризмом в затоці Халонг разом з риболовецькими громадами, що активно розростаються, сприяють утворенню сміття і дизельного палива у воді, а спроби обмежити забруднення легко обходяться.

6. Пустеля Атакама (Чилі). Країна в Південній Америці, що набуває все більшої популярності, позиціонує Атакаму як один зі своїх найкращих природних ресурсів, але це суперечить тому, як вона керує збереженням навколишнього середовища в пустелі.

7. Озеро Верхнє (США/Канада). Найбільше прісноводне озеро на планеті стикається з рекомендаціями щодо споживання риби та екосистемними загрозами, такими як інвазивні види та цвітіння водоростей, а також наслідки надмірного туризму, особливо на верхньому півострові Мічигану.

8. Річка Ганг (Індія). Найважливіша річка в Індії стикається з проблемами через стічні води та "плавуче" забруднення, а також загрози річковим дельфінам – все це посилюється активним просуванням розкішних річкових круїзів по Гангу.

9. Ко Самуї (Таїланд). Нестача прісної води бентежить Самуї вже майже рік, оскільки на острів все активніше стікаються туристи, споживаючи 70% місцевих водних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний туристичний портал Lonely Planet опублікував список з 50 місць по всьому світу, які варто відвідати в 2024 році.

Так, список обов'язкових до відвідування країн очолила Монголія, найкращим регіоном визначили штат Монтана (США), а найкращим містом – Найробі (Кенія). Найкращим місцем у світі в плані культурної цінності для відвідування у 2024 році визнали Польщу, а зі сталого розвитку – Еквадор (Південна Америка).

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