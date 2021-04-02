За задумом, рудник №1 ДП "Артемсіль" має стати справжньою скарбницею для любителів оригінальних фото.

У найстаршій соляній шахті Донеччини, яка функціонує вже близько 140 років, вже в квітні 2021 року для відвідувачів відкриють новий туристичний маршрут "Таємниці підземного соляного світу".

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Як повідомляється на сторінці Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) у Facebook, рудник №1 ДП "Артемсіль" має стати справжньою скарбницею для любителів оригінальних фото: тут є і зони зі світловими ефектами, і прозорі монокристали, і багатотонна соляна глиба-трибуна, і соляні барельєфи та скульптури. На глибині 200 метрів тут також розташований музей солевидобутку з цінними експонатами та церковний музей, який є справжньою родзинкою маршруту.

"Такі місця варті того, щоб про них знали і місцеві мешканці, і українці з інших регіонів, і навіть іноземці. Щоб знали і відвідували. При правильному підході соляні шахти можуть стати одним із символів Донеччини, а соляний туризм – важливою статтею доходу і підприємства, і област", - коментує Голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

При цьому він переконаний, що соляні шахти також можуть стати й місцем для лікувально-оздоровчого туризму, адже мікроклімат соляних печер позитивно впливає на організм людини.

Крім того, в ДП "Артемсіль" повідомляють, що вже цього року планують запустити ще один інтерактивний маршрут зі світловим та звуковим шоу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Німеччина змогла дала другий шанс покинутим шахтам і заводам завдяки туризму, розвиваючи індустріальний туризм.

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Автор: Марина Григоренко