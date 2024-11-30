Багато іноземців хочуть побачити жахи війни в Україні на власні очі, але не всім ця ідея видається доречною з точки зору моралі.

Так звані воєнні туристи все частіше їдуть в Україну, щоб на власні очі побачити руйнування внаслідок російської агресивної війни. Проте тури в зони бойових дій, такі як Ірпінь або Харків, які іноді називають "чорним туризмом", також порушують етичні питання.

Як пише швейцарське видання Sarganserländer, "воєнні тури" в Україну пропонують близько десятка українських компаній. Екскурсії здебільшого зосереджені на Києві та його передмістях, а їхня вартість становить від 150 до 250 євро.

При цьому частина прибутку від таких турів іде на армію, стверджує співзасновник однієї з туристичних компаній Дмитро Нікіфоров. Тим часом його колега з іншої туркомпанії Світозар Моїсеєв запевняє, що такі тури "не про гроші, а про спогади про війну" і мають насамперед освітнє значення:

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"Вони подібні до вакцини, яка запобігає повторенню подібного"

Тим часом, деякі турфірми доправляють своїх клієнтів мало не в зону бойових дій за тисячі євро. Наприклад, Нік Тан зі США в липні 2024 року прилетів до Харкова, що розташований за 20 кілометрів від лінії фронту і постійно піддається бомбардуванням.

"Я просто хотів це побачити, бо вважаю, що наше життя на Заході надто комфортне і легке", – каже 34-річний любитель гострих вражень, який працює в нью-йоркській технологічній компанії. – "Вистрибувати з літаків, веселитися всю ніч і бити людей по обличчю – це більше не для мене. То що ж буде найкраще? Відправитися в зону бойових дій".

Водночас автори матеріалу зазначають, що таке ставлення видається дивним жителям зруйнованого Ірпеня, які досі живуть у постійній небезпеці.

"Нещодавно дрон "Шахед" розбився за 300 метрів від мого будинку. У мене не було бажання випробувати щось подібне. Але якщо люди цього хочуть, це їхнє право", – зазначив 52-річний Руслан Савчук.

При цьому депутатка місцевої ради Ірпеня Михайлина Скорик-Шкарівська зазначає, що більшість місцевих мешканців згодні з "чорним туризмом", хоча є й противники цього. "Чому ви сюди приїжджаєте? Чому ви хочете побачити нашу печаль?", – запитували туристів деякі українці.

Своєю чергою голова Національного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів порушує етичні питання воєнного туризму, тож агентство готує спеціальні курси підвищення кваліфікації для екскурсоводів.

Хоча з початку війни туристичні потоки в Україну впали і зараз обмежуються переважно діловими туристами, українська туристична індустрія вже готується до післявоєнного періоду, наприклад, укладаючи контракти з туристичними сервісами Airbnb і TripAdvisor.

"Війна привернула увагу до України, тепер хоча б нашу країну знають усі", – констатує Олеськів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держтуризм розширив карту туристичних магнітів України – тепер їх уже 170.

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