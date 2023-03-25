У Херсонській області сума турзбору скоротилася на 95%

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну сума туристичного збору за 2022 рік становила 178,9 млн грн, що на 24% менше, ніж у 2021 році.

Як повідомляє прес-служба Державного агентства розвитку туризму, до війни загальна сума турзбору була 235,4 млн грн.

На даний момент падіння зафіксовано в 14 регіонах України. Переважно це області, які перебували або знаходяться в зоні бойових дій та тимчасово окуповані.

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Так, у Херсонській області сума турзбору скоротилася на 95%, у Миколаївській області — на 90%, у Донецькій області — на 83%, у Луганській області — на 80%.

Спад стався в Одеській (80%), Запорізькій (78%), Харківській (61%), Сумській (58%), Чернігівській (53%), Київській (43%) та Житомирській (24%) областях та місті Київ (54%). У Дніпропетровській та Рівненській областях зафіксовано спад на 15%.

Через внутрішню міграцію українців з окупованих і прифронтових територій в більш безпечних регіонах зафіксовано зростання туристичного збору.

Так, лідером за сумою туристичного збору у 2022 році стала Львівщина — 41,4 млн грн, що на 79% більше, ніж у 2021 році. Закарпаття-19,4 млн грн, Івано-Франківська — 17,9 млн грн і Черкащина 12,5 млн грн.

Столиця, поповнила свій бюджет на 31,4 млн.однак, порівняно з 2021 роком, ця сума менша більш ніж удвічі.

Туризм під час війни в Україні

Станом на 24 березня 2023 року Україна не потрапила до списку найбезпечніших місць для відпочинку у 2023 році.

Швейцарія очолила список завдяки політичній стабільності, низькому рівню насильства та гарній охороні здоров'я. Майже всі напрямки в першій десятці знаходяться в Європі, особливо добре представлені країни Північної Європи. На другому місці опинилася Ісландія, а за нею йдуть Норвегія, Португалія і Словенія.

На протилежному кінці шкали знаходиться Ямайка, де рівень вбивств приблизно в 60 разів вищий, ніж у Швейцарії. Бразилія, Південна Африка та Мексика також посідають низькі місця в рейтингу через високий рівень вбивств, тоді як Філіппіни знаходяться майже внизу через підвищений ризик стихійних лих.

Ні Україна, ні Росія, ні Білорусь в рейтингу не враховувалися.

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