Скляна кімната розташована на 42 поверсі хмарочоса.

Новий атракціон, від якого холоне кров, запрацював у бразильському Сан-Паулу. Автори пропонують сміливцям поглянути на місто з висоти в 170 метрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Атракціон знаходиться на 42 поверсі найвищого хмарочоса міста - це скляна кімната з прозорою підлогою. Звідси відкривається просто чудовий краєвид. Розвага не для людей зі слабкими нервами.

Відвідувачі відчувають неймовірні емоції. При цьому страх висоти долає навіть найсміливіших та найстійкіших, коли вони бачать дорогу та місто з висоти 42 поверху.

Варто зазначити, що ця ідея не нова. У провінції Цзілінь на північному сході Китаю знаходиться один з популярних скляних мостів, пройтися по якому наважиться далеко не кожен. З кінця 2016 року в Китаї побудували або планували будувати не менше 60 таких мостів. Всього в країні налічується близько 2300 скляних мостів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Північній Ірландії у парку розваг Planet Fun на людей впав атракціон. Під час падіння атракціону постраждали дорослі і четверо дітей, на місце події приїхали чотири бригади швидкої допомоги.

Автор: Анастасія Горбачова