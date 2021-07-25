Свідки лячної події кажуть, що більше ніколи не зможуть приходити до парків розваг.

У Північній Ірландії в парку розваг Planet Fun на людей впав атракціон. Вже відомо, що під час падіння атракціону постраждали діти.

Інцидент стався у суботу, 24 липня, повідомляють видання Daily Mail та The Sun.

Так, на одному з атракціонів стався збій. Механізм вилетів, вдарився об будову і звалився на людей. Парк розваг розташований у гавані Каррікфергус.

Постраждали дорослі та четверо дітей, на місце лячної події приїхали чотири бригади швидкої допомоги. Дітей госпіталізували. На щастя, їхні травми не несуть небезпеки для життя.

У дорослих, які постраждали від падіння атракціону, травмовані ноги. Вони відмовилися від госпіталізації. Також відомо, що люди, які бачили падіння, отримали психічні травми. Свідки події, передає The Sun, настільки злякалися, що більше не зможуть відвідувати парки розваг.

"Всі гойдалки трималися на мотузках, і в один момент все почали падати. Це було жахливо", - поділився очевидець події.

Ситуацію вже прокоментував представник Planet Fun, який має ліцензію на проведення ярмарку розваг. Він розповів, що розслідування інциденту проведе спеціальна комісія. Компанія хоче знайти винних та встановити причини падіння атракціону, тому буде співпрацювати з експертами на всіх етапах перевірок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на пляжі у Кирилівці працівника водних атракціонів вбило струмом. На місці не було заземлення, хлопцю намагалися допомогти свідки трагедії, але все було марно.

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Автор: Поліна Кузенко