У мерії Брюгге скаржаться, що крадіжки створюють загрозу безпеці пішоходів.

Влада бельгійського Брюгге звернулася до туристів із закликом припинити красти бруківку з вулиць міста.

Як пише The Brussels Times із посиланням на місцевих чиновників, щомісяця з певних місць в історичному центрі міста, включно з такими знаковими місцевими місцями, як Мінневатер, Вісмаркт, Гранд-Плас і музей Грютхюзе, крадуть десятки кругляків.

Крадіжки створюють проблеми з безпекою, оскільки щілини, залишені відсутнім камінням, становлять небезпеку для пішоходів, скаржаться в мерії Брюгге.

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"Нашим робітникам постійно доводиться заповнювати отвори і замінювати відсутні булижники. Це коштує близько 200 євро за квадратний метр", – заявив член міської ради Френкі Демон.

"Ми просимо тільки поваги. Ходити по Брюгге – значить ступати по багатовіковій історії. Будь ласка, залиште ці камені там, де їм і місце", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше п'яного туриста з Нової Зеландії оштрафували на 500 євро за те, що він пірнув у знаменитий фонтан Треві в центрі Риму, тікаючи від поліції.

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