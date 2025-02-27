Група туристів із Нової Зеландії намагалася потрапити на територію фонтану з порушенням правил.

Туриста з Нової Зеландії оштрафували на 500 євро за те, що він пірнув у знаменитий фонтан Треві в центрі Риму, який наприкінці 2024 року знову відкрили для туристів, хоча і з деякими обмеженнями.

Як пише CNN Travel, у неділю ввечері горе-туриста і його двох співвітчизників зупинили поліцейські, коли вони спробували зайти на площу біля фонтану Треві в обхід встановлених правил. Поки їх виводили з цього району, 30-річний чоловік вирвався з рук поліції і стрибнув у фонтан.

Річ у тім, що з 2024 року місто запровадило систему обмеження кількості відвідувачів перед фонтаном до 400 осіб за раз. Наразі зона доступу відкрита з 9 ранку до 9 вечора щодня, проте місто розглядає можливість введення невеликої плати за вхід. Оштрафований новозеландець обійшов контрольовану зону і увійшов у фонтан, перебравшись через мармурові скульптури навколо його чаші.

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Водночас представник поліції Риму додав у коментарі виданню, що турист, ймовірно, перебував під впливом алкоголю.

Крім штрафу новозеландець також отримав довічну заборону відвідувати цю пам'ятку.

Варто зазначити, що спокуса скупатися в цьому бароковому фонтані 18 століття виникає у багатьох туристів, натхненних фільмом Федеріко Фелліні 1960 року "Солодке життя", в якому Аніта Екберг у вечірній сукні зайшла у воду, муркочучи своєму коханому у виконанні Марчелло Мастроянні, щоб він приєднався до неї.

За даними римської поліції, щорічно близько дюжини туристів штрафують за те, що вони занурили що-небудь у фонтан – від пальців ніг до пляшок із водою.

Крім того, поліцейські ловлять дедалі більше потенційних злодіїв, які намагаються вкрасти частину з 1,5 мільйона євро монет, що їх щороку кидають у воду туристи – ці гроші щодня збирають муніципальні службовці, а потім спрямовують на благодійність.

Як повідомляв УНІАН, 2025 рік у Римі пройде під знаком свята Ювілей – однієї з найважливіших подій для Католицької церкви, яку відзначають раз на 25 років.

У зв'язку з цим місто очікує прибуття більш ніж 30 мільйонів туристів, зокрема паломників. Це, своєю чергою, завдасть певних незручностей туристам – від браку житла і натовпів на вулицях до завищених цін.

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