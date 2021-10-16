Всесвітньо відомий музей мадам Тюссо почав приймати туристів в Дубаї.

Музей мадам Тюссо в Дубаї офіційно відкрився для відвідувачів, вартість вхідних квитків становить 135 дирхамів ($37).

У музеї представлена колекція воскових фігур 60 світових зірок. Серед них королева Великобританії Єлизавета II, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і президент Китаю Сі Цзіньпін, а також Джекі Чан, Джастін Бібер, Карина Капур Хан, Він Дизель, Вікторія Бекхем, Коннор МакГрегор.

Експозиція розділена на шість зон: світові лідери, мода, кіно, актори Боллівуду, спорт, музиканти. У кожній зоні будуть проходити інтерактивні заходи і вже обладнані сцена для виступів, кабінет директора, подіум, танцпол.

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Музей розмістився на двох поверхах, по сусідству з найбільшим у світі колесом огляду Ain Dubai. Філія в Дубаї стала 25-ю в колекції музеїв по всьому світу.

У музеї дотримуються заходів профілактики коронавірусу, такі як посилена дезінфекція, поліпшена вентиляція, соціальна дистанція і знижена заповнюваність приміщень. Крім того, всі відвідувачі зобов'язані носити маски, а деякий персонал - захисні костюми, передавати russianemirates.com.

Як повідомляв УНІАН, про те що у Дубаї відкриють музей мадам Тюссо стало відомо в червні. Тоді повідомлялося, що філія знаменитого музею у Дубаї стане першим музеєм мадам Тюссо в регіоні Перської затоки.

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо вперше відкрився в 1835 році в Лондоні і в даний час налічує 24 філії по всьому світу. На виготовлення однієї реалістичної фігури йде до 12 тижнів.

Автор: Ірина Погоріла