Для будівництва нової пам'ятки задіяли 11 тисяч тонн сталі.

У курортному Дубаї будують найвище в світі колесо огляду Ain Dubai. Новий об'єкт для туристів відкриється 21 жовтня.

Про це пише Khaleej Times.

Висота колеса складе 250 метрів. Ain Dubai зможе одночасно вміщати до 1750 людей.

Гостям будуть доступні понад 19 варіантів декорованих кабінок. Всі вони будуть ділитися на три категорії – оглядові, для проведення заходів (весілля, вечірки, сімейна вечеря або романтичне побачення) та приватні.

Відвідувачі зможуть спостерігати за панорамою міста як днем, так і вночі.

Читайте такожУ Японії закрили найшвидші у світі "американські гірки" (відео)За словами творців проекту, для будівництва нової пам'ятки в Дубаї задіяли 11 тисяч тонн сталі. Це більше, ніж знадобилося для будівництва Ейфелевої вежі.

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Автор: Катерина Шварц