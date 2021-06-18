Виставка має 10 тематичних локацій та 500 тисяч квітів.

На "Співочому полі" в Києві стартувала щорічна літня виставка квітів.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Цього разу композиції створили у вигляді екзотичних тварин: деякі з них до 5 метрів заввишки.

Виставка має 10 тематичних локацій, 500 тисяч квітів та багато позитивних емоцій. Виставка працюватиме до 1 серпня, пише видання "Вголос".

"У столичному парку Співоче поле з’явилися крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин. Для створення об’ємних фігур використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників, серед яких альтернатери, цинерарії, бегонії, колеуси, петунії, сурфінії, сальвії тощо", – розповіли організатори.

Торік через пандемію організатори не змогли зробити виставку такою масштабною, як планували, а в цьому році вдалося все.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Олег Давигора