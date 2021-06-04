Уже щонайменше чотири держави готові визнавати письмовий документ про вакцинацію, виданий в Україні.

Україна домовляється з кількома країнами щодо визнання вітчизняних паперових сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він нагадав, що паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив минулого року, і цей документ відповідає міжнародним стандартам.

"Коли людина робить вакцинацію, вона має попросити, щоб їй його оформили. Це паперова історія. Але Європейський союз вирішив запровадити цифровий сертифікат чи паспорт вакцинації. Ми в Міністерстві закордонних справ об'єднали наших колег з Міністерства охорони здоров'я, Міністерства цифрової трансформації з Європейським союзом, і вони вже предметно розмовляють про те, щоб наш сертифікат цифровий було повністю синхронізовано з європейським", - сказав Кулеба.

Водночас визнавати паперовий документ, за словами міністра, вже готові кілька країн.

"Цифровий сертифікат буде синхронізовано з сертифікатом Євросоюзу. Це буде з липня. Але ми не хочемо чекати аж до липня, тому я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдова готова, Грузія готова. Туреччина готова укладати таку угоду", - зазначив Кулеба, додавши, що ще потрібен "певний паперовий процес документообігу".

"Паспорти вакцинації" в Україні та Європі

Раніше у травні віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що запуск електронних сертифікатів вакцинації проти COVID-19 з інформацією про те, чи вакцинована людина і коли, заплановано в Україні з 1 липня цього року.

За словами міністра, планується, що українці матимуть два сертифікати - внутрішній і міжнародний. Він підкреслював, що міжнародному сертифікату надається пріоритет і той розробляється на основі досвіду інших країн.

Згодом, 21 травня, Комітет постійних представників країн-членів ЄС (Coreper) підтримав домовленість Ради ЄС і Європейського парламенту щодо запровадження цифрових COVID-сертифікатів з 1 липня.

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

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Автор: Катерина Комолова