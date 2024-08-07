Рятувальники намагаються дістатися до ще кількох людей, які залишаються під завалами будівлі 17 століття.

У Німеччині, у мальовничому туристичному регіоні на березі річки Мозель, унаслідок часткового обвалення готелю загинули двоє людей, ще семеро опинилися в пастці під завалами.

Як пише SWR за підсумками пресконференції місцевої поліції, інцидент трапився в містечку Креф (земля Рейнланд-Пфальц) у ніч із 6 на 7 серпня 2024 року. Чоловік і жінка загинули безпосередньо під час обвалення.

Наразі врятовано чотирьох людей, зокрема дитину. Ще три людини, як і раніше, залишаються в будівлі, деякі з них дістали серйозні травми. Рятувальники продовжують спроби врятувати з-під завалів живих людей, з якими вдалося зв'язатися через смартфони. Пізніше рятувальники зуміли просвердлити отвори, щоб підтримувати контакт із постраждалими.

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Рятувальні роботи ускладнюються тим, що частина даху будівлі обвалилася і висить криво, стискаючи два поверхи з одного боку будинку. Є ризик подальшого обвалення, тому екстреним службам складно проникнути в будівлю.

Загалом на момент події в готелі перебували 14 осіб. П'ятеро з них змогли вибратися з будинку неушкодженими.

Повідомляється, що готель був розташований у дуже старому будинку, основна конструкція якого датується 17 століттям, а два поверхи над ним були надбудовані в 1980-х роках. Саме тому тоді було встановлено бетонну стелю для підтримки додаткових поверхів.

Як повідомив старший прокурор Пітер Фрітцен, напередодні в готелі велися будівельні роботи. Однак ще належить з'ясувати, чи є вони причиною обвалення.

При цьому близько 30 мешканців сусідніх будинків також були евакуйовані, оскільки подальше обвалення будівлі готелю може вплинути на їхнє житло. За можливості, людей просять відмовитися від поїздок у Креф і його околиці найближчими днями. Дорога через місто поки що закрита.

Як повідомляв УНІАН, раніше блискавка вбила 18-річного туриста на найвищій горі Німеччини – Цугшпітце в популярному туристичному регіоні Гарміш-Партенкірхен.

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