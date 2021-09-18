Найбільш відвідуваний пам'ятник столиці Франції на два тижні перетвориться на власну тінь - за проектом художників Крісто і Жанни-Клод.

У Парижі для відвідувачів відкрили упаковану Тріумфальну арку. Її обернули в 25 тис. м блакитно-сріблястого поліпропілену. Матеріал виготовлено з вторинної сировини і в подальшому може бути перероблений.

Найбільш відвідуваний пам'ятник столиці Франції на два тижні перетвориться на власну тінь - за проектом художників Крісто і Жанни-Клод. Однак жоден з них не побачить цього проекту. Крісто (Христо Явашев) помер 31 травня 2020 року в Нью-Йорку, а Жанна-Клод померла ще в 2009 році.

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Проект був задуманий ще в 1961 році. Перший фотомонтаж із зображенням упакованої Тріумфальної арки Крісто показав рік потому і кілька разів створював варіанти інсталяції. До одного з них вирішили повернутися в 2017 році під час обговорень підготовки ретроспективної виставки художників "Крісто і Жанна-Клод. Париж!" у центрі Помпіду, запланованої на 2020 рік. Дозволи Центру національних пам'яток і мерії Парижа були отримані, проект повинні були втілити в березні 2020 року, але через пандемію коронавірусу його відклали, повідомлє kommersant.

Роботи, вартість яких оцінюється в 14 млн євро, повністю оплачені з особистих коштів Крісто і Жанни-Клод, а також створеного ними фонду.

4 жовтня розпочнеться демонтаж інсталяції і 10 листопада Тріумфальна арка постане перед парижанами і туристами в колишньому вигляді.

Тріумфальна арка в Парижі

Тріумфальна арка - монумент у 8-му окрузі Парижа на площі Шарля де Голля, зведений у 1806-1836 роках за проектом архітектора французького ампіру Жана-Франсуа Шальгрена.

Проект арки "у давньоримському стилі" був розроблений за розпорядженням Наполеона Бонапарта в ознаменування перемог його "великої армії". За основу була взята композиція однопролітної Тріумфальної арки Тита на римському Форумі.

Після смерті Шальгрена в 1811 році будівництво продовжував архітектор Жан-Арно Реймон.

Автор: Ірина Погоріла