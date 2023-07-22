Майкл О'лірі зазначив, що це будуть великі європейські міста.

Лоукостер Ryanair після відкриття неба відразу ж запустить рейси в більш ніж 20 міст Європи. Літаки літатимуть з Києва, Львова та Одеси.

"Це буде близько 20 або 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 – зі Львова, і наступні п'ять міст – з Одеси. І це стане можливим буквально через шість тижнів після відкриття неба", - розповів виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'лірі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, знадобиться до шести тижнів, щоб розгорнути літаки у великих містах Європи для обслуговування українських аеропортів.

Відео дня

"Всі вони будуть в один день. Але основними містами, з яких ми думаємо почати, будуть очевидно Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж. Отже, це всі головні міста. І оскільки у нас є літаки, що базуються в цих містах, ми можемо просто розгорнути ці літаки на обслуговування Києва та Львова", - підсумував О'лірі.

Відновлення польотів в Україну - останні новини

19 квітня головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'лірі заявив, що лоукостер готовий відновити роботу в Україні після відкриття неба над країною.

Пізніше він заявив, що компанія готова відновити рейси в Україну вже до кінця поточного року, якщо можна буде забезпечити безпеку.

Вас також можуть зацікавити новини: