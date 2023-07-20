Авіакомпанія планує очолити відновлення українського ринку авіаперевезень після війни.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair інвестує $3 мільярди у відновлення українського ринку авіаперевезень і розмістить до 30 нових літаків Boeing MAX.

Як повідомляє прес-служба аеропорту "Бориспіль", сьогодні, 20 липня, з робочим візитом до Києва прибули керівники найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair - головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC – Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес.

Візит передбачав обговорення партнерства між авіакомпанією Ryanair та аеропортом щодо заявленого стратегічного плану авіакомпанії щодо швидкого відновлення міжнародних перевезень на українському ринку, коли "Україна переможе, а EASA підтвердить безпеку польотів в українському небі".

Відео дня

"Лоукостер Ryanair має намір залучити значні кошти в Україну та очолити відновлення українського ринку авіаперевезень, інвестувавши близько 3 мільярдів доларів і розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX у 3-х основних аеропортах України – в Києві, Львові та Одесі. Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ryanair це перша міжнародна авіакомпанія, керівники якої прибули до України з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Відновлення авіаперевезень в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що авіаперевізник готовий швидко відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною. Тоді повідомлялося, що Ryanair найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку. За словами О'Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) у весняному звіті прогнозувала, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть до 2029 року.

Однак "Украерорух" вважає, що це станеться одразу після закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: